As reações de aliados e opositores de Bolsonaro à transferência para a Papudinha

AFP Carlos Bolsonaro (na foto à direita, ao lado do irmão Flávio Bolsonaro) disse que decisão de Moraes mostraria 'maldade' do ministro Filhos, aliados e opositores de Jair Bolsonaro (PL) reagiram à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de transferir, nesta quinta-feira (15/1), o ex-presidente para o 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Apesar de reconhecerem que a sala de Estado-Maior da Papudinha oferece condições mais favoráveis ao ex-presidente — uma das justificativas apresentadas por Moraes para a mudança —, políticos da base bolsonarista classificaram a medida como insuficiente para as condições de saúde de Bolsonaro, defendendo a prisão domiciliar.

Bolsonaro estava preso antes na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde começou a cumprir sua pena de 27 anos por golpe de Estado e outros crimes. O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho de Bolsonaro, criticou a decisão de Moraes na rede social. Ele disse que a medida é "seletiva" e revela "tamanha maldade do ministro". "O que se descreve não é apenas a condenação de um ex-presidente da República, mas um cenário que, aos olhos de muitos, revela a fragilização de garantias jurídicas fundamentais, a aplicação seletiva do rigor penal e o desprezo às condições humanas e de saúde do condenado", escreveu.

"A transferência para um ambiente prisional severo, somada às aberrações jurídicas apontadas e ao estado clínico delicado, passa a representar mais do que o cumprimento de uma decisão judicial: transforma-se em um marco simbólico de confronto institucional, cujo impacto ultrapassa a figura de Jair Bolsonaro e alcança o próprio conceito de justiça, proporcionalidade e Estado de Direito no Brasil", acrescentou. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também filho de Jair, questionou no X: "Se fosse com o ex-presidente Michel Temer, Alexandre de Moraes estaria agindo da mesma forma?" De acordo com o senador, os remédios que o pai usa contra soluços têm efeitos colaterais como desequilíbrio e sonolência, o que já teria levado a uma contusão na cabeça — que poderia ter sido mais grave, levando até à morte de Jair Bolsonaro, argumentou.

"Espero que, em breve, a lei seja cumprida e Bolsonaro seja transferido para sua casa, o único local onde esse risco de queda pode ser amenizado - enquanto os médicos não solucionam o problema em definitivo", escreveu Flávio Bolsonaro. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) também questionou a decisão de Moraes, apesar de reconhecer que, "aparentemente, parece ser um espaço melhor, sem barulho e com atendimento". "Mas a pergunta ainda continua: por que não enviá-lo pra casa? Enfim, tudo isso por um crime que ele nunca cometeu e deveria estar livre", escreveu o parlamentar no X.

Já o deputado federal Mario Frias (PL-RJ) afirmou que a Papudinha oferece "condições um pouco menos degradantes", mas que ponderou que isso não é motivo de "comemoração". "Isso não é privilégio. É o mínimo que se garante a qualquer cidadão — ainda mais a um idoso, com histórico grave de saúde. Mas não nos enganemos: isso está muito longe de ser justiça. Bolsonaro não deveria estar preso. Ele não cometeu crime. Não há condenação. Não há prova. Há apenas perseguição política travestida de processo", escreveu Frias no X, afirmando que Bolsonaro deveria estar em casa. "Um homem inocente, doente, que deveria estar em casa, se recuperando ao lado da família, permanece encarcerado para satisfazer um projeto de poder. Melhores condições não corrigem a ilegalidade."