A obscura lei que Trump ameaça usar contra manifestantes nos EUA

Getty Images O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaça invocar uma lei do século 19 raramente usada, para enviar as Forças Armadas americanas a Minneapolis, cidade mais populosa do Estado de Minnesota (no centro-oeste dos EUA), onde milhares de pessoas protestam contra a grande presença de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE, na sigla em inglês). As manifestações se intensificaram depois que um agente do ICE atirou fatalmente em uma manifestante, Renee Nicole Good, dentro de seu carro na semana passada.

Esta semana, agentes federais atiraram na perna de um homem em Minneapolis, em uma ação que autoridades federais alegam ter sido em legítima defesa. Em uma publicação na sua rede social Truth Social nesta quinta-feira (15/1), Trump afirmou — em sua escrita típica, com uso de palavras em caixa alta — que "se os políticos corruptos de Minnesota não obedecerem à lei e impedirem que agitadores profissionais e insurgentes ataquem os Patriotas do ICE, que estão apenas tentando fazer seu trabalho, eu instituirei a LEI DA INSURREIÇÃO". A Lei da Insurreição de 1807 permite que o presidente utilize militares da ativa para desempenhar funções de segurança pública dentro dos EUA. Trump disse que, ao usar a lei, ele "acabaria rapidamente com a farsa que está acontecendo naquele que um dia foi um grande Estado" de Minnesota.

O que é a Lei da Insurreição de 1807? A lei do século 19 permitiria o uso de militares da ativa para desempenhar funções de segurança pública dentro dos EUA. Os presidentes dos EUA podem invocar a lei se determinarem que "obstruções, combinações ou aglomerações ilegais, ou rebelião" contra o governo tornam "impraticável a aplicação" da lei americana "pelo curso normal dos processos judiciais". Uma vez invocada, as tropas podem ser incumbidas de uma série de tarefas, desde a repressão de distúrbios civis e o cumprimento de ordens judiciais até a prisão e detenção de imigrantes.

Isso inclui a Guarda Nacional — um ramo das forças armadas dos EUA tradicionalmente reservado para emergências e desastres domésticos. Como a Lei da Insurreição foi redigida em termos amplos, com poucas orientações específicas sobre como e quando os poderes podem ser usados, ela concede aos presidentes grande liberdade para decidir quando mobilizar pessoal militar para operações domésticas. Reuters Milhares protestam em Minneapolis contra a presença de agentes do serviço de imigração americano Por que Trump quer usá-la? Ao longo de sua campanha eleitoral, Trump prometeu reprimir a imigração ilegal, classificando a situação na fronteira sul dos Estados Unidos como uma "emergência nacional" que poderia ser melhor controlada invocando a lei do século 19.

Em seu primeiro dia de mandato, em janeiro do ano passado, ele solicitou "recomendações sobre ações adicionais que possam ser necessárias para obter o controle operacional completo da fronteira sul, incluindo a possibilidade de invocar a Lei de Insurreição de 1807". O governo já implementou uma série de medidas abrangentes para a fronteira. Essas medidas incluem uma onda de deportações em todo o país e a transferência de supostos membros de gangues venezuelanas para uma prisão em El Salvador — uma decisão que agora enfrenta contestações judiciais.