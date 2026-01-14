'Sentenciado à morte em dois dias': quem é Erfan Soltani, manifestante que pode ser executado no Irã, segundo grupo de direitos humanos

Organização Hengaw para os Direitos Humanos Comerciante de 26 anos foi preso em sua casa, e pode ser executado nesta quarta-feira (14/1), segundo sua família e uma organização de direitos humanos Um homem preso em conexão com a atual onda de protestos no Irã foi condenado à morte e informado de que sua execução é iminente, segundo sua família e um grupo de direitos humanos. Erfan Soltani, de 26 anos, foi preso na última quinta-feira (8/1) na cidade de Fardis, a oeste de Teerã.

Dias depois, as autoridades informaram sua família que a execução dele estava marcada para esta quarta-feira (14/1), sem fornecer detalhes adicionais, de acordo com o grupo curdo de direitos humanos Hengaw, com sede na Noruega. O judiciário iraniano ainda não se pronunciou sobre o caso de Soltani, nem anunciou qualquer execução relacionada aos protestos. O bloqueio da internet imposto pelo governo também dificultou a obtenção de informações sobre a situação do jovem – e a de outros iranianos em situações potencialmente semelhantes. Awyer Shekhi, da Hengaw, disse à BBC que teme haver "muitos" casos como o de Soltani, destacando a escala e a velocidade com que as autoridades iranianas estão realizando repressões violentas em comparação com protestos anteriores.

A irmã dele, que é advogada, tentou atuar no caso, mas as autoridades disseram que não havia nada a ser feito, disse Shekhi ao programa Today da BBC Radio 4. "Ele é apenas alguém que se opõe à situação atual no Irã... e agora recebeu uma sentença de morte por expressar sua opinião." Shekhi diz que os prisioneiros no corredor da morte no Irã geralmente têm direito a uma última visita de seus entes queridos antes da execução.

Embora as autoridades iranianas tenham dito à família que permitiriam um encontro com Erfan antes de sua execução, ele não teve permissão para entrar em contato com sua família desde sua prisão, acrescentou a porta-voz da organização de direitos humanos. Há uma "grande probabilidade" de que outras pessoas no Irã estarem em situação semelhante à de Soltani, mas há pouca informação sobre elas devido ao bloqueio da internet, acrescentou Shekhi. O presidente americano Donald Trump afirmou que os EUA tomarão "medidas muito duras" contra o Irã caso execute manifestantes, dizendo aos iranianos para "continuarem protestando" em uma publicação em sua rede social Truth Social.