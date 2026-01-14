Magnésio ajuda a dormir melhor? Esta e outras perguntas sobre o mineral

Nas redes sociais, os suplementos de magnésio ganharam fama de ser uma arma secreta para o bem-estar. É possível encontrar na internet pessoas promovendo seus benefícios para o relaxamento, dores musculares, frequência cardíaca e, sobretudo, para os distúrbios do sono.

Mas, além dessa reputaçãoa conquistada pelo mineral graças às tendências atuais, é importante saber que o magnésio é fundamental para o funcionamento correto do nosso corpo em geral. "O magnésio é um mineral essencial", explica o nutricionista Ricardo Calle. "Ele contribui para a saúde neurológica, regula a parte cardíaca e é necessário para diversas funções bioquímicas." Isso também não significa que o magnésio possa ser consumido em excesso. Como qualquer vitamina ou mineral, a ingestão excessiva de magnésio pode trazer efeitos indesejados no futuro. Mas os benefícios do magnésio alardeados nas redes sociais realmente existem? E para qual tipo de pessoas é recomendável o consumo de suplementos do mineral?

Nathalia Padilla Nathalia Padilla, da Faculdade de Medicina Johns Hopkins, nos Estados Unidos, afirma que ainda existem poucas evidências sobre os efeitos do magnésio sobre o sono Os benefícios atribuídos ao magnésio nas redes sociais costumam ser taxativos: "Melhore seu sono agora"; "relaxe imediatamente"; "alivie sua ansiedade". Para a psicóloga do sono Nathalia Padilla, do Instituto de Medicina da Johns Hopkins University em Maryland, nos Estados Unidos, é compreensível que esta mensagem chame a atenção do público. Afinal, são muitas as pessoas que sofrem de insônia. "As pessoas podem passar anos com insônia, procurando diferentes saídas... e se sentem atraídas por soluções como o magnésio, que é tão acessível", explica ela.

A questão é que, nas redes sociais, "eles podem pegar um único estudo... e vendem como algo milagroso." Padilla explica que, até o momento, não existem informações científicas suficientes para afirmar que o magnésio ajude as pessoas a combater a insônia. Calle concorda que é melhor ter cautela em relação aos suplementos. É verdade que o magnésio participa de processos do corpo que resultam em relaxamento, mas isso não o transforma em uma pastilha mágica para qualquer pessoa, em qualquer dose.

O mineral "ajuda a reduzir a intensidade da excitação neuronal... e diminui a probabilidade de arritmias... mas tudo isso depende muito de qual é o nível anterior de magnésio", indica Calle. Getty Images Existem diferentes tipos de magnésio disponíveis no mercado, com diferentes teores Que tipos de magnésio existem e qual escolher? Existem diversos nomes nas prateleiras: citrato, bisglicinato, óxido de magnésio. A principal variação entre eles é a absorção e a tolerância. Mas o importante é, antes de tudo, discutir seu caso com um médico.