EUA suspendem processamento de vistos para 75 países

O Departamento de Estado dos Estados Unidos vai suspender o processamento de vistos para 75 países. A informação foi divulgada pela emissora Fox News com base em documentos obtidos com o Departamento de Estado e confirmada à BBC News Brasil por uma fonte do órgão.

Segundo a emissora, o Brasil estaria entre os países afetados. A reportagem não conseguiu confirmar essa informação de forma independente. À BBC News Brasil, a embaixada dos EUA no Brasil também confirmou a suspensão do processamento para 75 países, mas afirmou que ainda aguarda os detalhes oficiais. A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, compartilhou no X (antigo Twitter) a reportagem publicada pela Fox, mas não deu mais informações sobre a decisão. Ainda não está claro que se a suspensão engloba todos os tipos de visto ou apenas os de imigração.

De acordo com a Fox News, além do Brasil, entre os países afetados estariam Somália, Rússia, Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia, Iêmen e outros. Segundo a emissora, a suspensão começaria em 21 de janeiro e continuará por tempo indeterminado até que o Departamento de Estado realize uma reavaliação do processamento de vistos. O memorando do Departamento de Estado, ao qual a Fox teve acesso, orienta ainda os funcionários dos consulados americanos nos países afetados a negarem vistos com base na legislação vigente, enquanto o departamento reavalia os procedimentos de triagem e verificação.

A medida se soma a outras muitas ações anti-imigratórias do governo de Donald Trump e seria uma forma de impedir que pessoas fiquem no país e se tornem um encargo público, segundo a emissora. O governo Trump intensificou o controle de fronteiras desde que retornou à Casa Branca "O Departamento de Estado usará sua autoridade de longa data para considerar inelegíveis potenciais imigrantes que se tornariam um ônus para os Estados Unidos e explorariam a generosidade do povo americano", teria dito o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Piggott, em um comunicado citado pela Fox News. "A imigração desses 75 países será suspensa enquanto o Departamento de Estado reavalia os procedimentos de processamento de imigração para impedir a entrada de estrangeiros que se beneficiariam de programas de assistência social e benefícios públicos."