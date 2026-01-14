BTS no Brasil: o retorno 'de US$ 1 bilhão' do ícone do K-pop após quatro anos longe dos palcos

Getty Images O BTS levou o K-pop ao público ocidental com sucessos como Dynamite e Butter Depois de quatro anos longe dos palcos, o fenômeno do K-pop BTS marcou seu retorno com o anúncio de uma turnê mundial que deve ser uma das maiores de 2026. O grupo que ajudou a tornar o K-pop um fenômeno global tem 79 shows marcados em 34 países, passando por cidades como Londres, São Paulo, Tóquio, Munique, Sydney e Los Angeles.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos fãs, especialmente porque desde 2019 o BTS não se apresentava fora dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. A turnê anterior do grupo já havia batido recordes no universo do K-pop, arrecadando cerca de US$ 246 milhões (cerca de R$ 1,3 bilhão) em bilheteria global. Na ocasião, o BTS se tornou o primeiro grupo coreano a se apresentar como atração principal no estádio de Wembley, em Londres (Reino Unido). A nova turnê terá início com três noites no Goyang Stadium, na Coreia do Sul, em 9 de abril de 2026, antes de seguir pela Ásia, Europa e Américas. O show contará com um palco circular de 360 graus, permitindo que mais assentos fiquem disponíveis em cada local.

A etapa europeia da turnê passará por Londres, Paris, Madri, Bruxelas e Munique. No Brasil, o BTS tem três shows marcados em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro. A última passagem do grupo pelo Brasil foi em 2019, também em São Paulo. Ainda não há informações sobre local e data para venda de ingressos. Uma mensagem no site da banda informou que novas datas serão anunciadas para o Japão, Oriente Médio "e mais" em 2027. (Veja a lista completa das datas até o momento no final desta página.) Os ingressos estarão disponíveis para os fãs a partir de 22/01 e para o público em geral dois dias depois.

Segundo a revista americana de música Billboard, entre receitas de shows, produtos, licenciamento, vendas de álbuns e streaming, o retorno deve render ao grupo e à sua gravadora, a BigHit/Hybe, mais de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,3 bilhões). Em 2024, durante o hiato do grupo, o lucro operacional da Hybe caiu quase 37,5%, valor que a empresa atribuiu parcialmente à "pausa temporária do BTS". Formado no início da década de 2010, o BTS esteve na linha de frente da popularização do K-pop entre o público ocidental, graças à combinação energética de pop dançante e hip-hop e letras introspectivas.

A expectativa pelo retorno do grupo vem crescendo desde que o rapper e compositor Suga concluiu seu serviço militar obrigatório de 18 meses em junho do ano passado. Ele foi o último dos sete integrantes a voltar à vida civil, após seus colegas Jin, J-Hope, V, RM, Jung Kook e Jimin. Quando a banda anunciou seus planos de retorno em uma transmissão ao vivo na plataforma de fãs Weverse, em julho passado, mais de 7 milhões de pessoas assistiram ao anúncio.