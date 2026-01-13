Trump foi informado sobre ampla gama de opções militares que EUA podem usar contra o Irã, afirmam fontes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi informado sobre uma ampla gama de dispositivos militares e ações secretas para possível uso no Irã, disseram dois funcionários do Departamento de Defesa dos EUA à CBS News, parceira americana da BBC. Ataques com mísseis de longo alcance seguem como uma opção para uma eventual intervenção dos EUA, mas autoridades do Pentágono (como é conhecido o Departamento de Defesa americano) também apresentaram a Trump alternativas como operações cibernéticas e campanhas psicológicas, segundo as fontes.

Nesta segunda-feira (12/01), Trump decidiu adotar medidas econômicas contra o Irã e anunciou a imposição de uma tarifa de 25% sobre os produtos de países que mantêm relações comerciais com o Irã. As medidas foram anunciadas em meio a protestos contra o governo iraniano que, segundo entidades de direitos humanos, já deixaram mais de 600 manifestantes mortos em três semanas. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o governo de seu país está aberto a negociações com o governo americano, mas permanece "preparado para a guerra". Segundo fontes ligadas ao governo americano, a equipe de segurança nacional de Trump deve se reunir na Casa Branca na terça-feira (13/01) para discutir opções em relação ao Irã, embora ainda não esteja claro se o próprio Trump participará dessa reunião.

Trump declarou anteriormente que os militares dos EUA avaliavam "opções muito fortes" para intervir caso mais manifestantes fossem mortos. Disse ainda que líderes iranianos haviam ligado "para negociar", mas acrescentou que os EUA "podem ter de agir antes de uma reunião" entre os dois países. A frustração com o colapso da moeda iraniana e uma má condução da economia tem ganhado força no Irã e se transformou em uma crise de legitimidade para o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. Na segunda-feira (12/01), a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que um integrante do governo iraniano também entrou em contato com Steve Witkoff, enviado especial de Trump, e acrescentou que a posição pública do governo iraniano é "bem [diferente] das mensagens que o governo [dos EUA] tem recebido de forma reservada".

No entanto, Leavitt advertiu que o presidente dos EUA "não tem receio de recorrer a opções militares, se e quando considerar necessário". As duas fontes, que pediram anonimato para tratar de assuntos de segurança nacional com a CBS News, disseram que uma eventual operação militar dos EUA no Irã pode envolver o uso de poderio aéreo, mas que os planejadores militares também avaliam medidas para desarticular as estruturas de comando e as comunicações iranianas. Os EUA orientaram os cidadãos americanos no Irã a deixar o país ou a ter um plano para sair sem depender de assistência do governo dos EUA.

Khamenei acusou os EUA de "enganar" e de recorrer a "mercenários traiçoeiros", ao mesmo tempo em que elogiou manifestações pró-governo organizadas pelo Estado iraniano e realizadas no país na segunda-feira (12/01). O líder supremo do Irã afirmou que a "nação iraniana é poderosa, está consciente, conhece seus inimigos e está presente em todos os cenários". A mídia estatal do Irã informou que grandes multidões se reuniram em várias cidades após convocações para atos pró-governo. A BBC Persian (serviço em persa da BBC) teve acesso a mensagens de texto que convidavam pessoas no país a participar dessas manifestações e, ao mesmo tempo, as alertavam a não aderir a protestos contra o governo.