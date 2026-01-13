Lula aposta em nome de confiança do PT da Bahia para Ministério da Justiça

Ricardo Stuckert/PR O novo ministro Wellington César Lima e Silva, à direita de Lula O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu nesta terça-feira (13/1) o advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele substitui Ricardo Lewandowski, que deixou a função após menos de um ano no cargo, por motivos pessoais e familiares.

Nome de confiança do PT da Bahia, Lima e Silva chegou a ser ministro da Justiça por poucos dias em 2016, no final do governo Dilma Rousseff (PT). Desistiu do cargo, porém, após o Supremo Tribunal Federal estabelecer que ele só poderia assumir a função se deixasse a carreira de promotor no Ministério Público (MP) da Bahia. Agora, já aposentado pelo MP, ele assume o ministério em um ano de eleição presidencial, quando o tema da segurança pública deve ganhar destaque, segundo analistas políticos. Lula cogitou desmembrar a pasta em duas, criando o Ministério da Segurança Pública, uma promessa de sua última campanha, mas a ideia parece ter sido adiada para um eventual novo mandato, caso conquiste a reeleição.

O presidente chegou a dizer em dezembro que faria isso se o Congresso aprovasse a PEC da Segurança Pública, uma proposta de emenda constitucional que amplia a atuação da União na área. No entanto, a proposta está parada no Legislativo. Nascido em Salvador (BA), Lima e Silva tem 60 anos e se formou em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Segundo nota do Palácio do Planalto, possui "mestrado em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Cândido Mendes/RJ e integralizou os créditos do Doutorado em Direito Penal e Criminologia pela Universidade Pablo de Olavide (Sevilha/Espanha), tendo atuado como professor de Direito Penal em cursos de Graduação e Pós-Graduação".