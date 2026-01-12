Trump diz considerar 'opções muito fortes' contra Irã após centenas de mortes em protestos contra o governo

Getty Images Trump afirma que as forças armadas dos EUA estão analisando "opções muito fortes" no Irã O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as Forças Armadas americanas estão considerando "opções muito fortes" em relação ao Irã, enquanto protestos antigoverno que já deixaram centenas de mortos no território iraniano entram na terceira semana. A Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos (HRANA, na sigla em inglês), sediada nos EUA, disse ter verificado a morte de quase 500 manifestantes e 48 membros das forças de segurança no Irã. Fontes disseram à BBC que o número de mortos pode ser significantemente maior.

Trump ameaçou intervir e afirmou, no domingo (11/01), que as autoridades iranianas o teriam procurado "para negociar", mas acrescentou que "talvez tenhamos de agir antes de uma reunião". Líderes iranianos descreveram os manifestantes como um "bando de vândalos" e convocaram seus apoiadores a participar de marcha pró-governo na segunda-feira (12/01). O governo do Irã também anunciou três dias de luto pelo que chamou de "mártires" mortos em uma "batalha nacional contra os EUA e Israel", dois países que o governo iraniano acusa de fomentar a instabilidade. A revolta foi desencadeada no fim de dezembro pela forte desvalorização da moeda iraniana e evoluiu para uma crise de legitimidade do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

Trump ainda não detalhou quais opções militares estão sendo consideradas, nem esclareceu os termos das supostas negociações, apesar de ter dito que "uma reunião está sendo organizada" com autoridades iranianas. Ele acrescentou que os líderes do Irã "querem negociar" porque "estão cansados de apanhar dos EUA". Um funcionário do governo americano disse à BBC que Trump foi informado sobre opções de ataques militares contra o Irã, segundo a CBS, parceira da emissora nos EUA.

Outras alternativas em análise incluem o reforço de fontes antigoverno na internet, o uso de armas cibernéticas contra o aparato militar iraniano ou a imposição de novas sanções, disseram autoridades ao jornal americano Wall Street Journal. Fontes disseram à BBC que os protestos continuaram na noite de domingo, porém em menor intensidade do que nos dias anteriores, à medida que crescem os temores de uma repressão mais dura por parte do governo iraniano. Segundo a HRANA, ao menos 10.600 pessoas foram detidas ao longo das duas semanas de manifestações.

A BBC contou 180 sacos para cadáveres em imagens feitas em um necrotério próximo à capital iraniana. Uma fonte afirmou no domingo (11/01) que as ruas de Teerã estavam "cheias de sangue". "Eles estão retirando corpos em caminhões", acrescentou. Em um dos vídeos gravados no local próximo a Teerã, é possível ver cerca de 180 corpos envoltos em mortalhas ou cobertores, a maioria disposta ao ar livre. Gritos e choros de desespero são ouvidos de pessoas que parecem procurar familiares.