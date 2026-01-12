Trump anuncia tarifa de 25% sobre países que têm negócios com o Irã

Getty Images Trump não detalhou exatamente como funcionará a tarifa e quais são os critérios para definir 'fazer negócios com o Irã' O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (12/01) que impôs uma tarifa de 25% sobre produtos de países com laços comerciais com o Irã. A medida pode pressionar ainda mais o governo iraniano, alvo de amplos protestos que estão entrando agora na terceira semana.

Segundo Trump, essa tarifa entra em vigor "imediatamente". Entretanto, ele não detalhou o que exatamente seria "fazer negócios" com o Irã. "Qualquer país que faça negócios com a República Islâmica do Irã pagará uma tarifa de 25% sobre todos os negócios realizados com os Estados Unidos da América", escreveu Trump nesta segunda nas redes sociais. "Esta ordem é final e conclusiva", acrescentou. A China é o maior parceiro comercial do Irã, seguida pelo Iraque, Emirados Árabes Unidos, Turquia e Índia.

O Brasil tem trocas comerciais com o Irã, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. De janeiro a dezembro de 2025, as exportações para o Irã totalizaram US$ 2,9 bilhões — o 31º país no ranking das exportações brasileiras, com destaque para milho não moído (68% do valor exportado) e soja (19%). As importações vindas do Irã tiveram menor valor, de US$ 84,6 milhões no ano passado, colocando-o na 82ª posição dos países dos quais o Brasil mais importou. A maior parte (79%) desse volume é composta por adubos e fertilizantes químicos.

A reportagem pediu posicionamento do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços sobre os impactos para o Brasil e aguarda retorno. Ameaças de ação militar no Irã Reuters Manifestantes em Londres queimam fotos do aiatolá Ali Khamenei em apoio aos protestos que estão ocorrendo no Irã A nova tarifa americana surge depois de Trump ameaçar intervir militarmente se o Irã matasse manifestantes. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse na segunda-feira que as opções militares, incluindo ataques aéreos, ainda estavam "sobre a mesa".

A Casa Branca não divulgou informações adicionais sobre as tarifas e nem quais países seriam mais afetados. A indignação com a queda vertiginosa do valor da moeda iraniana, o rial, desencadeou protestos no final de dezembro, que se transformaram em uma crise de legitimidade para o Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. A agência de notícias HRANA (Human Rights Activist News Agency), sediada nos EUA, afirmou ter checado e confirmado a morte de quase 500 manifestantes e 48 membros das forças de segurança iranianas.