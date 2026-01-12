Presidente do banco central americano, Jerome Powell vira alvo de investigação e fala em 'ameaça e pressão do governo'

Getty Images Powell é o mais recente exemplo a entrar em conflito com Trump e, em seguida, enfrentar investigação criminal pelo Departamento de Justiça dos EUA Procuradores federais dos Estados Unidos abriram uma investigação criminal contra o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell. Em um vídeo no domingo (11/01) anunciando a investigação, Powell disse que o Departamento de Justiça dos EUA entregou intimações ao Fed e ameaçou apresentar uma acusação criminal por causa do seu depoimento a uma comissão do Senado sobre as reformas nos prédios do Banco Central americano.

Ele classificou a investigação como "sem precedentes" e afirmou acreditar que ela foi aberta porque contrariou o presidente americano, Donald Trump, ao se recusar a reduzir taxas de juros, apesar das repetidas pressões públicas do presidente. Powell é o mais recente exemplo a entrar em conflito com Trump e, em seguida, enfrentar investigação criminal pelo Departamento de Justiça dos EUA. A BBC entrou em contato com o Departamento de Justiça e com a Casa Branca para obter comentários. "Isso diz respeito a se o Fed poderá continuar a definir taxas de juros com base em evidências e condições econômicas ou se, em vez disso, a política monetária será direcionada por pressão política ou intimidação", disse Powell.

"Tenho profundo respeito pelo Estado de direito e pela prestação de contas em nossa democracia. Ninguém, certamente nem o presidente do Fed, está acima da lei, mas essa ação sem precedentes deve ser vista no contexto mais amplo das ameaças da administração e da pressão contínua do governo", acrescentou. Trump afirmou em entrevista ao canal americano NBC News, divulgada no domingo (11/01), que não tinha conhecimento da investigação do Departamento de Justiça sobre o Banco Central americano. "Não sei nada sobre isso, mas ele certamente não é muito bom no Fed, e também não é bom em construir prédios", disse o presidente, referindo-se a Powell.

A investigação, que ainda não foi confirmada oficialmente pelo governo americano, indicaria uma nova escalada na disputa de Trump com Powell, que foi indicado pelo próprio Trump para o cargo de presidente do Banco Central americano em 2017. Samuel Corum/Getty Images Trump ameaçou repetidamente demitir Powell, a quem criticou por não ter reduzido os juros tão rapidamente quanto o presidente desejava. No segundo semestre de 2025, o Banco Central americano reduziu a taxa de juros três vezes. Trump responsabilizou consistentemente seu antecessor, Joe Biden, e os juros pela inflação e pelos custos nos EUA.

Críticos alertam que a pressão de Trump para tirar o presidente do Banco Central americano poderia comprometer a autoridade da instituição de definir juros de forma independente em relação aos presidentes. O senador Thom Tillis, da Carolina do Norte (EUA), republicano e membro do Comitê Bancário do Senado, afirmou que se oporia à indicação do substituto de Powell por Trump, assim como a qualquer outro nomeado para o Conselho do Fed, "até que essa questão legal seja totalmente resolvida". "Se ainda havia alguma dúvida sobre se os conselheiros do governo Trump estão ativamente tentando acabar com a independência do Fed, agora não deve haver nenhuma", disse Tillis em um comunicado.