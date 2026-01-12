O que imprensa internacional disse sobre vitória histórica de 'O Agente Secreto' no Globo de Ouro: 'Brasil chegando com tudo'

Getty Images A repercussão se espalhou por jornais americanos, que trataram a vitória como parte de um movimento mais amplo de valorização do cinema brasileiro A consagração de Wagner Moura no Globo de Ouro de 2026, com a vitória na categoria de melhor ator em filme de drama por O Agente Secreto e o prêmio de melhor filme em língua não inglesa para a produção brasileira foi tratada pela imprensa internacional como um marco histórico para o cinema do país. O resultado inédito reforçou, segundo veículos estrangeiros, a percepção de que o Brasil atravessa um momento de afirmação contínua no circuito global de prêmios e ocupa um espaço cada vez mais central na temporada internacional de premiações.

O feito ganhou destaque não apenas pelo caráter histórico — a primeira vez que um ator brasileiro vence a principal categoria masculina de cinema no Globo de Ouro e a primeira ocasião em que o país conquista dois prêmios na mesma edição da cerimônia —, mas também pelo contexto artístico e político do longa. Ambientado na ditadura militar dos anos 1970, O Agente Secreto foi frequentemente descrito pelos veículos estrangeiros como um filme que articula memória, trauma geracional e resistência, temas que dialogam tanto com a história brasileira quanto com debates contemporâneos em outras partes do mundo. O discurso de Wagner Moura no palco, ao associar a transmissão de traumas entre gerações à possibilidade de também se transmitir valores, foi amplamente citado e interpretado como um dos momentos simbólicos da noite. A repercussão se espalhou por jornais americanos, que trataram a vitória como parte de um movimento mais amplo de valorização do cinema brasileiro.

O Washington Post publicou uma análise da cerimônia em que apontou o Brasil como um dos grandes protagonistas do Globo de Ouro. Com um texto introduzido com "Brasil chegando com tudo", o jornal descreveu a vitória de Wagner Moura como um dos momentos centrais da noite, inserindo o resultado em um conjunto de sinais de reconhecimento à produção brasileira. A publicação lembrou que Moura se tornou apenas o segundo brasileiro a vencer um Globo de Ouro de atuação, um ano depois da conquista de Fernanda Torres, e destacou que O Agente Secreto também levou o prêmio de melhor filme em língua não inglesa, ampliando o peso simbólico da vitória.

O texto contextualizou o personagem interpretado por Moura como um ex-professor universitário forçado a viver escondido enquanto tenta proteger o filho durante a ditadura e ressaltou trechos do discurso do ator, em especial a reflexão sobre memória, esquecimento e trauma geracional. O New York Times também deu destaque à vitória e a tratou como um marco na trajetória internacional de Wagner Moura. Em sua cobertura, o jornal destacou que ele se tornou o primeiro brasileiro a vencer na categoria e descreveu o filme como um drama político ambientado na ditadura militar brasileira, centrado em um homem comum perseguido pelo Estado.