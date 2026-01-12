Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'O Agente Secreto' ganha Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa
Agência BBC

'O Agente Secreto' ganha Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa

Última vez que um filme brasileiro recebeu essa premiação foi em 1999, com 'Central do Brasil'.
Autor Rute Pina - BBC News Brasil; João Fellet - Da BBC News Brasil
Autor
Rute Pina - BBC News Brasil; João Fellet - Da BBC News Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Kleber Mendonça Filho e sua esposa, Emilie Lesclaux, na cerimônia do Globo de Ouro 2026
Getty
O diretor de 'O Agente Secreto', Kleber Mendonça Filho, chega ao Globo de Ouro com sua esposa, Emilie Lesclaux.

O filme O Agente Secreto ganhou neste domingo (11/1) o Globo de Ouro 2026 na categoria melhor filme de língua não inglesa.

É a terceira vez que um filme brasileiro ganha essa premiação. As vitórias anteriores foram de Orfeu Negro (1960) e Central do Brasil (1999).

O Brasil também já teve um filme vencedor na categoria drama, com O Beijo da Mulher Aranha (1986) - nesse caso, porém, tratou-se de uma produção conjunta com os Estados Unidos, e o filme era falado em inglês.

Mesmo antes da conquista deste domingo, o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho já havia entrado para a história do Globo de Ouro por ter sido o primeiro filme brasileiro a receber três indicações em uma edição da premiação: melhor filme de drama, melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator em drama.

Cena de O Agente Secreto
DIVULGAÇÃO/VITRINE FILMES
O Agente Secreto chegou ao Globo de Ouro já tendo 54 troféus em 35 premiações no currículo.

Em 2025, a brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui.

O filme de Walter Salles também concorreu como melhor filme em língua não inglesa, mas perdeu o prêmio para Emilia Pérez.

O triunfo deste domingo se soma a uma série de conquistas de O Agente Secreto.

Até agora, sem contar o Globo de Ouro, o longa-metragem já levou 54 troféus em 35 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França.

Com isso, o filme chegou à premiação americana com uma campanha numericamente mais robusta do que a de Ainda Estou Aqui no ano passado.

Elenco de O Agente Secreto no festival de Cannes 2025
Reuters
O Agente Secreto ganhou duas premiações na última edição do Festival de Cannes

Em 4 de janeiro de 2025, véspera do Globo de Ouro, o filme de Walter Salles havia vencido 17 prêmios em 12 festivais e premiações, no Brasil e no exterior.

O desempenho quantitativo ajuda a entender uma parte da força da campanha atual. Ainda Estou Aqui ganhou fôlego após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. O filme encerrou a temporada com 70 prêmios em 42 festivais, incluindo o Oscar de melhor filme estrangeiro.

O Agente Secreto tentará repetir o feito. Em dezembro de 2025, o filme entrou na lista de títulos pré-selecionados para o Oscar 2026.

A lista final de candidatos será anunciada em 22 de janeiro, e a cerimônia de premiação do Oscar ocorrerá em 15 de março.

A disputa do Brasil pelo Globo de Ouro ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood.

Diversas premiações (incluindo o Globo de Ouro) expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, escreveu Steven McIntosh repórter de Entretenimento da BBC News.

Isso resultou em uma maior presença de filmes em língua não-inglesa, com a vitória do filme sul-coreano Parasita na categoria de melhor filme no Oscar de 2020, sendo um ponto de virada crucial.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar