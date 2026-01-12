'O Agente Secreto' ganha Globo de Ouro: confira todos os prêmios que o filme brasileiro venceu até agora

Getty O diretor de 'O Agente Secreto', Kleber Mendonça Filho, chega ao Globo de Ouro com sua esposa, Emilie Lesclaux. O filme O Agente Secreto ganhou neste domingo (11/1) o Globo de Ouro 2026 na categoria melhor filme de língua não inglesa. É a terceira vez que um filme brasileiro ganha essa premiação. As vitórias anteriores foram de Orfeu Negro (1960) e Central do Brasil (1999).

O Brasil também já teve um filme vencedor na categoria drama, com O Beijo da Mulher Aranha (1986) - nesse caso, porém, tratou-se de uma produção conjunta com os Estados Unidos, e o filme era falado em inglês. Mesmo antes da conquista deste domingo, o longa-metragem de Kleber Mendonça Filho já havia entrado para a história do Globo de Ouro por ter sido o primeiro filme brasileiro a receber três indicações em uma edição da premiação: melhor filme de drama, melhor filme em língua não-inglesa e melhor ator em drama. DIVULGAÇÃO/VITRINE FILMES O Agente Secreto chegou ao Globo de Ouro já tendo 54 troféus em 35 premiações no currículo. Em 2025, a brasileira Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro como melhor atriz de drama por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui. O filme de Walter Salles também concorreu como melhor filme em língua não-inglesa, mas perdeu o prêmio para Emilia Pérez.

O triunfo deste domingo se soma a uma série de conquistas de O Agente Secreto. Até agora, sem contar o Globo de Ouro, o longa-metragem já levou 54 troféus em 35 premiações, incluindo melhor diretor e melhor ator no Festival de Cannes, na França. Com isso, o filme chegou à premiação americana com uma campanha numericamente mais robusta do que a de Ainda Estou Aqui no ano passado.

Reuters O Agente Secreto ganhou duas premiações na última edição do Festival de Cannes Em 4 de janeiro de 2025, véspera do Globo de Ouro, o filme de Walter Salles havia vencido 17 prêmios em 12 festivais e premiações, no Brasil e no exterior. O desempenho quantitativo ajuda a entender uma parte da força da campanha atual. Ainda Estou Aqui ganhou fôlego após a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. O filme encerrou a temporada com 70 prêmios em 42 festivais, incluindo o Oscar de melhor filme estrangeiro. O Agente Secreto tentará repetir o feito. Em dezembro de 2025, o filme entrou na lista de títulos pré-selecionados para o Oscar 2026.

A lista final de candidatos será anunciada em 22 de janeiro, e a cerimônia de premiação do Oscar ocorrerá em 15 de março. A disputa do Brasil pelo Globo de Ouro ocorre em um contexto no qual a diversidade tem sido uma questão importante em Hollywood. Diversas premiações (incluindo o Globo de Ouro) expandiram seus membros para aumentar a variedade de votantes, escreveu Steven McIntosh repórter de Entretenimento da BBC News.