Os surpreendentes traços de personalidade compartilhados por gêmeos separados ao nascer

Jim Craigmyle/Getty Images O fascínio e o encanto em torno de duas pessoas que são indivíduos distintos, mas surpreendentemente parecidos, inspirou mitologias antigas, além de obras da música, do cinema e da literatura Gêmeos parecem sempre despertar fascínio. Quem é gêmeo conhece de cor o repertório de perguntas: "Vocês têm poderes psíquicos?"

"Sentem a dor um do outro?" "Já trocaram de lugar alguma vez?" O fascínio e o encanto em torno de duas pessoas que são indivíduos distintos, mas surpreendentemente parecidos, inspirou mitologias antigas, além de obras da música, do cinema e da literatura. Mas o interesse pelos gêmeos também é objeto central da ciência, por oferecerem uma oportunidade única de analisar como genética e ambiente moldam características físicas e comportamentos. Afinal, é a natureza ou a criação que nos faz quem somos?

BBC Gêmeas idênticas tendem a compartilhar praticamente todos os genes e a ter aparência muito semelhante Existem dois tipos de gêmeos. Os não idênticos, ou fraternos, resultam de dois óvulos distintos, liberados ao mesmo tempo e fecundados por espermatozóides diferentes. Assim como irmãos comuns, compartilham, em média, metade do material genético. Os gêmeos idênticos, por sua vez, se formam a partir de um único óvulo fecundado por um único espermatozóide, que se divide em dois embriões. Por isso, compartilham quase todos os genes e, com frequência, têm aparência muito semelhante. São raros: ocorrem em cerca de 3 a cada 1.000 nascimentos. A professora Nancy Segal, ela própria uma gêmea fraterna, dedicou toda a sua carreira a esse campo de pesquisa. Ela é geneticista comportamental e psicóloga da California State University, Fullerton (EUA), onde dirige o Twin Studies Center.

"Os gêmeos nos permitem analisar a influência genética e ambiental de praticamente qualquer característica, da inteligência à velocidade de corrida, da personalidade à altura e ao peso", afirma Segal. Estudos típicos com gêmeos comparam gêmeos geneticamente idênticos a gêmeos fraternos. Quando os gêmeos idênticos se mostram mais semelhantes em determinada característica, isso indica que os genes desempenham algum papel no desenvolvimento daquele traço. Talvez não seja surpresa que os genes participem da formação da nossa altura, do peso e até da inteligência. Mas estudos com gêmeos também mostram que a herança genética influencia alguns dos traços e comportamentos mais pessoais.

"Gêmeos têm sido usados para estudar uma enorme variedade de comportamentos: religiosidade e atitudes sociais, se a pessoa é a favor da pena de morte, uso de drogas e até quanto investe em suas finanças", afirma Segal. Pesquisas realizadas nos Estados Unidos, na Holanda e na Austrália constataram, por exemplo, que gêmeos idênticos tendem a compartilhar visões semelhantes sobre religião com mais frequência do que gêmeos não idênticos, especialmente na vida adulta. Isso sugere que os genes exercem algum papel na fé. Segundo Segal, não se trata de uma predisposição genética para acreditar em Deus, mas da influência dos genes sobre um conjunto complexo de características, como inteligência ou sensibilidade, que pode tornar uma pessoa mais propensa a desenvolver esse tipo de crença.