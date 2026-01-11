Globo de Ouro 2026: veja todos os vencedores e como foi a cerimônia

Getty Images Começou a 83ª cerimônia do Globo de Ouro, que abre a temporad de grandes premiações do cinema em 2026. Neste ano, o longa brasileiro O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, garantiu indicações históricas.

É a primeira vez que um filme brasileiro concorre em três categorias no Globo de Ouro: Melhor Filme – Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme – Drama. Também é a primeira indicação do país na principal categoria da premiação. Em edições anteriores, produções brasileiras haviam sido lembradas apenas na disputa de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Wagner Moura também se tornou o primeiro brasileiro indicado a Melhor Ator em Filme – Drama. No Brasil, o evento terá transmissão pela primeira vez na TV Globo, a partir das 22h. Também é possível acompanhar ao vivo na TV por assinatura, pela TNT, e pela plataforma de streaming HBO Max.

O prêmio não é considerado por especialistas como um "termômetro" do Oscar, a principal premiação do cinema mundial, porque tem base de votação diferente, formada por jornalistas e críticos — enquanto o Oscar é votado por membros da indústria. Mas uma vitória no Globo de Ouro pode alavancar a campanha de um filme ou ator rumo ao Oscar, realizado neste ano em 15 de março. Alamy Da esquerda para a direita: os indicados Dwayne Johnson, por Coração de Lutador: The Smashing Machine; Cynthia Erivo, por Wicked: Parte 2; e Leonardo DiCaprio, por Uma Batalha Após a Outra O que esperar da cerimônia Michael Tran / AFP via Getty Images Wagner Moura no tapete vermelho do Globo de Ouro Primeira mulher a comandar sozinha a cerimônia do Globo de Ouro, a comediante e atriz Nikki Glaser retorna como apresentadora pelo segundo ano consecutivo, após uma estreia bem avaliada em 2025.

Em seu primeiro ano no comando da premiação, Glaser fez piadas sobre o próprio público de Hollywood, embora com um tom mais moderado do que o que a projetou nacionalmente em um roast de Tom Brady. No monólogo de abertura, ela definiu a cerimônia como "a maior noite do Ozempic". A transmissão do ano passado registrou uma média de cerca de 10 milhões de espectadores. Embora a audiência seja menor do que há uma década, o Globo de Ouro segue como a cerimônia de premiação mais assistida depois do Oscar e do Grammy. Helen Mirren será homenageada com o prêmio Cecil B. DeMille, concedido pelo conjunto da obra no cinema.

Aos 80 anos, Mirren — vencedora do Oscar por sua interpretação da rainha Elizabeth 2ª em The Queen (2006) — acumula três Globos de Ouro e concorre a um quarto neste ano, por seu papel na série Terra da Máfia. Criado em 1952, o prêmio Cecil B. DeMille foi entregue pela primeira vez ao cineasta que lhe dá nome. Entre os homenageados estão Walt Disney, Bing Crosby, Judy Garland, Barbra Streisand, Sidney Poitier, Meryl Streep, Oprah Winfrey, Tom Hanks e Viola Davis. Já Sarah Jessica Parker receberá o prêmio Carol Burnett, concedido a profissionais que tenham feito "contribuições extraordinárias para a televisão, diante ou fora das câmeras".