Em meio a novos protestos, Irã diz que retaliará se houver ataque dos EUA

O Irã fez um alerta aos Estados Unidos de que fará retaliações caso seja atacado pelo país — em meio a protestos em massa que seguem desafiando a autoridade do governo de Teerã no fim de semana. Vídeos verificados pela BBC e relatos de testemunhas parecem mostrar que o governo está intensificando sua resposta aos protestos, que já se espalharam por mais de 100 cidades e vilas em todas as províncias do Irã.

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou atingir o Irã "com muita força" se as autoridades "começarem a matar pessoas". No sábado (10/1), o presidente do parlamento iraniano alertou que Israel e todas as bases militares e navais americanas na região serão alvos legítimos, caso os EUA ataquem o Irã. Os protestos foram desencadeados pela forte inflação no Irã. Os manifestantes exigem o fim do regime do Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei. O procurador-geral do Irã afirmou que qualquer pessoa que protesta é considerada "inimiga de Deus" — um crime punível com pena de morte. Já Khamenei desdenhou dos manifestantes, chamando-os de "um bando de vândalos" que buscam "agradar" Trump.

No sábado, Trump disse que os EUA "estão prontos para ajudar", pois o Irã "busca a LIBERDADE". Com a intensificação dos protestos, o número de mortos e feridos continua crescendo. Dois grupos de direitos humanos relataram mais de 100 mortes, incluindo membros das forças de segurança. Funcionários de diversos hospitais disseram à BBC que estão sobrecarregados com feridos e mortos.

A BBC Persian (serviço de notícias em persa da BBC) confirmou a chegada de 70 corpos a um hospital na cidade de Rasht na noite de sexta-feira. Um profissional de saúde relatou a morte de cerca de 38 pessoas em um hospital de Teerã. O chefe de polícia do Irã disse na TV estatal que o nível de confronto com os manifestantes havia aumentado, com prisões na noite de sábado do que ele chamou de "figuras-chave". Ele atribuiu uma "proporção significativa de mortes" a "indivíduos treinados e dirigidos", e não às forças de segurança, mas não deu detalhes específicos. Mais de 2,5 mil pessoas foram presas desde o início dos protestos em 28 de dezembro, de acordo com um grupo de direitos humanos.

A BBC e a maioria das outras organizações internacionais de notícias não conseguem trabalhar dentro do Irã. O governo iraniano impôs um bloqueio à internet desde quinta-feira, dificultando a obtenção e verificação de informações. MAHSA / Middle East Images / AFP via Getty Images Protestos se intensificaram nas ruas de Teerã na sexta-feira Apesar disso, algumas imagens de vídeo estão surgindo na internet e a BBC conversou com pessoas que estiveram nas manifestações. Vários vídeos, confirmados como recentes pelo BBC Verify, mostram confrontos entre manifestantes e forças de segurança em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã.