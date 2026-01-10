Os mistérios que ainda persistem em torno da operação de inteligência que prendeu Maduro

Getty Images Nicolás Maduro foi escoltado por agentes americanos a uma prisão em Nova York Uma semana após a dramática operação dos Estados Unidos na Venezuela, que culminou na prisão de Nicolás Maduro, detalhes da inteligência que cercou a missão começam a ficar claros, mas muitos mistérios ainda permanecem. A inteligência A missão exigiu meses de planejamento e coleta de informações.

Acredita-se que a agência americana de inteligência CIA enviou uma equipe de agentes infiltrados à Venezuela em agosto. Os EUA não possuem uma embaixada operacional no país, portanto, a equipe não pôde usar cobertura diplomática e operou no que é conhecido no mundo da inteligência como uma "zona restrita". Seu objetivo era identificar alvos e recrutar indivíduos que pudessem fornecer assistência. Autoridades americanas afirmaram que tinham uma fonte específica que forneceu informações detalhadas sobre o paradeiro de Maduro, o que teria sido crucial para a operação. A identidade dessas fontes geralmente é fortemente protegida, mas logo se soube que se tratava de uma fonte "governamental" que devia ser muito próxima de Maduro e fazer parte de seu círculo íntimo para saber onde ele estava e quando.

Isso gerou intensa especulação sobre quem seria essa fonte e o que aconteceu com ela. No entanto, sua identidade ainda não foi divulgada. Todas as informações de inteligência humana coletadas em campo foram colocadas em um "mosaico" de informações para planejar a operação, em conjunto com informações técnicas, como mapas e imagens de satélite. @realDonaldTrump Maduro foi fotografado a bordo do USS Iwo Jima algemado, usando protetores de ouvido e uma espécie de venda nos olhos A missão A escala, a velocidade e o sucesso da operação foram inéditos. "Tudo funcionou perfeitamente. Isso não acontece com frequência", explica David Fitzgerald, ex-chefe de operações da CIA na América Latina, que também participou do planejamento da missão com os militares americanos.

"Não foram as táticas militares que conduziram a operação, mas sim a inteligência." Cerca de 150 aeronaves participaram da missão, com helicópteros chegando a apenas 30 metros do solo para alcançar o complexo de Maduro. Reuters Helicópteros militares dos EUA sobrevoaram Caracas, com colunas de fumaça claramente visíveis, resultado de ataques aéreos No entanto, alguns mistérios permanecem. Um deles é exatamente como os EUA conseguiram desligar as luzes em Caracas para permitir a chegada das forças especiais.

"As luzes em Caracas foram em grande parte desligadas graças a uma certa expertise que possuímos; estava escuro e perigoso", declarou o presidente dos EUA, Donald Trump. O fato de o Comando Cibernético dos EUA ter recebido elogios públicos por seu papel na operação levou à especulação de que hackers militares americanos teriam se infiltrado previamente nas redes venezuelanas para desligar a rede elétrica no momento exato. Mas há poucos detalhes sobre isso. A falha das defesas aéreas chinesas e russas também gerou especulações sobre o tipo de tecnologia de interferência ou guerra eletrônica que os EUA implantaram no ar para apoiar a operação.