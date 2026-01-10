Hospitais estão sobrecarregados com protestos em massa no Irã, dizem médicos

Reuters Imagens feitas na noite de sexta-feira mostram veículos em chamas em Teerã Médicos de dois hospitais diferentes no Irã disseram à BBC que os locais em que trabalham estão sobrecarregados com feridos, em meio a protestos em massa no país nas últimas semanas. Um médico disse que um hospital oftalmológico de Teerã está em situação de crise. O paramédico de outro hospital disse que não há médicos suficientes para lidar com o grande número de pacientes.

Na sexta-feira (7/1), o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que o Irã estava em "grandes apuros" e alertou: "É melhor vocês não começarem a atirar, porque nós também começaremos a atirar". Em uma carta ao Conselho de Segurança da ONU, o Irã culpou os EUA por transformarem os protestos no que chamou de "atos subversivos violentos e vandalismo generalizado". Já líderes internacionais fizeram um apelo para que o direito ao protesto pacífico do povo iraniano seja protegido. Protestos contra o governo ocorreram em dezenas de cidades do Irã, com dois grupos de direitos humanos relatando que pelo menos 50 manifestantes foram mortos.

A BBC e a maioria das outras organizações internacionais de notícias estão proibidas de trabalhar dentro do Irã. O país está sob um bloqueio de internet quase total desde a noite de quinta-feira (8/1), dificultando a obtenção e verificação de informações. Um médico iraniano, que contatou a BBC via internet com satélite Starlink na noite de sexta-feira (9/1), disse que o Hospital Farabi, principal centro especializado em oftalmologia de Teerã, está em crise, com os serviços de emergência sobrecarregados. Internações e cirurgias não urgentes teriam sido suspensas, e a equipe foi convocada para lidar com casos de emergência.

A BBC também obteve uma mensagem em vídeo e áudio de um médico em um hospital na cidade de Shiraz, no sudoeste do país, na quinta-feira. O médico disse que um grande número de feridos estava sendo levado para o hospital, e que não há médicos suficientes para lidar com o fluxo de pacientes. Ele afirmou que muitos dos feridos têm ferimentos de bala na cabeça e nos olhos. Reações no Irã e no mundo Desde o início dos protestos em 28 de dezembro, pelo menos 50 manifestantes e 15 membros das forças de segurança foram mortos, segundo a agência de notícias Human Rights Activist News Agency (HRANA), sediada nos EUA. Mais de 2.311 pessoas também foram presas, informou o grupo. A organização Iran Human Rights (IHRNGO), sediada na Noruega, afirmou que pelo menos 51 manifestantes, incluindo nove crianças, foram mortos.

A BBC Persian (serviço de notícias da BBC em persa) conversou com as famílias de 22 deles e confirmou suas identidades. O porta-voz do Secretário-Geral das Nações Unidas, Stéphane Dujarric, disse que a ONU estava muito abalada com a perda de vidas. "As pessoas em qualquer lugar do mundo têm o direito de se manifestar pacificamente, e os governos têm a responsabilidade de proteger esse direito e garantir que ele seja respeitado", disse ele.