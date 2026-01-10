EUA atacam alvos do grupo Estado Islâmico na Síria; o que se sabe

US Central Command Os Estados Unidos e suas forças parceiras realizaram ataques em larga escala contra alvos do grupo Estado Islâmico (EI) na Síria, anunciou o Comando Central dos EUA (Centcom). O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou os ataques neste sábado (10/1). Os atos fazem parte da Operação Ataque Hawkeye, em retaliação ao ataque mortal do grupo EI contra forças americanas na Síria em 13 de dezembro, segundo uma publicação do Centcom na rede X.

Os ataques foram conduzidos em um esforço para combater o terrorismo e proteger as forças americanas e parceiras na região, segundo o Centcom. "Nossa mensagem permanece forte: se você ferir nossos combatentes, nós o encontraremos e o mataremos em qualquer lugar do mundo, não importa o quanto você tente escapar da justiça", disse o Centcom. Os EUA e suas forças parceiras dispararam mais de 90 munições de precisão contra mais de 35 alvos em uma operação que envolveu mais de 20 aeronaves, disse um oficial à CBS News, parceira da BBC nos EUA. O oficial acrescentou que aeronaves, incluindo F-15Es, A-10s, AC-130Js, MQ-9s e F-16s jordanianos, participaram dos ataques.

A localização dos ataques e a extensão de eventuais baixas ainda não estão claras. O governo Trump anunciou a Operação Hawkeye Strike em dezembro, depois que um atirador do Estado Islâmico matou dois soldados americanos e um intérprete civil americano em uma emboscada em Palmira, localizada no centro da Síria. "Este não é o início de uma guerra — é uma declaração de vingança", disse o secretário de Defesa, Pete Hegseth, ao anunciar a operação em dezembro.