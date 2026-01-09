Protestos no Irã entram no sexto dia com confrontos e 8 mortos e Trump promete 'socorrer' manifestantes

EPA Os protestos vêm ocorrendo desde domingo (28/12), com início em Teerã O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou as autoridades iranianas contra o assassinato de manifestantes pacíficos, afirmando que Washington "irá em seu socorro". Em uma breve publicação feita nesta sexta-feira (02/01) na rede social Truth Social, ele escreveu: "Se o Irã atirar e matar violentamente manifestantes pacíficos, o que é de seu costume, os Estados Unidos irão em seu socorro."

Trump não especificou que tipo de ação Washington poderia tomar contra as autoridades iranianas. Um importante assessor do Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, respondeu dizendo que Trump deveria "ter cuidado" caso interviesse, alertando para um possível caos em todo o Oriente Médio. "Trump deveria saber que a interferência dos EUA nesse assunto interno significaria desestabilizar toda a região e destruir os interesses da América", escreveu. Ao menos oito pessoas morreram durante uma escalada de violência no Irã, no sexto dia de protestos contra o aumento do custo de vida no país.

A agência de notícias semioficial Fars e o grupo de direitos humanos Hengaw relataram mortes em confrontos entre manifestantes e forças de segurança na cidade de Lordegan, no sudoeste do país. Segundo a agência Fars, outras três pessoas morreram em Azna e uma em Kouhdasht, todas no oeste do Irã. Na quinta-feira (01/01), vídeos publicados nas redes sociais mostraram carros incendiados durante confrontos entre manifestantes e policiais.

Muitos manifestantes pedem o fim do governo do líder supremo do país. Por outro lado, há aqueles que defendem a restauração da monarquia. Protestos pelo país EPA Os protestos estão relacionados à forte desvalorização da moeda iraniana, atribuída às sanções dos Estados Unidos Ao longo da quinta-feira, surgiram novos relatos de tumultos em todo o país, no quinto dia de protestos desencadeados pelo colapso da moeda. Vídeos verificados pelo Serviço Persa da BBC mostram protestos realizados nas cidades de Lordegan, no centro do país, na capital Teerã e em Marvdasht, na província de Fars, no sul.

A agência de notícias Fars informou que duas pessoas morreram em Lordegan, citando uma fonte oficial. O comunicado não especificou se os mortos eram manifestantes ou integrantes das forças de segurança. A Fars também relatou três mortes em Azna, na vizinha província de Lorestan, sem detalhar se as vítimas eram manifestantes ou agentes de segurança. O grupo de direitos humanos Hengaw afirmou que os dois mortos em Lordegan eram manifestantes e os identificou como Ahmad Jalil e Sajjad Valamanesh.