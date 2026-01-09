'Bando de vândalos que querem agradar Trump', diz líder do Irã — protestos já passam de 40 mortos

Reuters Ali Khamenei discursou nesta sexta-feira (9/1) na televisão estatal do Irã Falando a apoiadores na manhã desta sexta-feira (9/1), o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, chamou os manifestantes que tomaram as ruas do país de um "bando de vândalos" que estariam agindo para "agradar" o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O Irã vive uma onda de protestos em pelo menos metade de suas províncias, que já deixaram mais de 40 mortos.

"Um bando de vândalos saiu em Teerã e em outros lugares e destruiu prédios pertencentes ao próprio país apenas para agradar o presidente dos EUA. Isso porque ele [Trump] fez a alegação absurda de que apoia vocês, manifestantes e pessoas que prejudicam o país. Se ele é capaz, deveria governar seu próprio país", declarou Khamenei em discurso transmitido pela televisão estatal. Crítico histórico do regime iraniano, Trump ameaçou o governo iraniano ao prometer intervenção dos EUA caso civis sejam mortos durante as manifestações. O líder iraniano, que está no poder desde 1989, acrescentou que as mãos do presidente americano "estão manchadas com o sangue de mais de mil iranianos mortos como mártires durante a guerra de 12 dias [com Israel]". "Um grupo de pessoas inexperientes e descuidadas acredita nele e age de acordo com seus desejos. Eles ateiam fogo em lixeiras para agradá-lo," acrescentou.

"Que todos saibam que a República Islâmica chegou ao poder através do sangue de centenas de milhares de pessoas honradas e não recuará diante daqueles que negam isso." As manifestações começaram em 28 de dezembro, na capital Teerã. Inicialmente, comerciantes foram às ruas para expressar sua indignação com mais uma forte queda no valor da moeda iraniana, o rial, em relação ao dólar americano no mercado paralelo. O rial atingiu uma mínima histórica no último ano e a inflação disparou para 40%, à medida que as sanções impostas pelo programa nuclear iraniano pressionam uma economia já fragilizada pela má gestão governamental e pela corrupção.

Nos últimos 13 dias, protestos eclodiram em pelo menos 17 das 31 províncias do Irã, representando o maior desafio ao regime clerical do país desde 2022, segundo análise conjunta da BBC Verify e da BBC Persa. A análise da BBC considera apenas protestos dos quais há imagens em vídeo verificadas, portanto, o número real pode ser maior. Há relatos de protestos em outras 11 províncias. Imagens verificadas até terça-feira (6/1) mostravam evidências de atos e concentrações contra o governo em mais de 50 cidades em todo o país, inclusive em regiões antes consideradas altamente leais ao Estado.