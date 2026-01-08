Renee Nicole Good: quem era a mulher morta a tiros por agente de imigração nos EUA

Renee Nicole Good Renee Nicole Good foi uma poetisa premiada A mulher morta a tiros por um agente federal de imigração em Minneapolis foi identificada como Renee Nicole Good, uma mãe de três filhos, de 37 anos, que havia acabado de se mudar para a cidade. Ela era uma poeta premiada e guitarrista amadora, e, segundo a senadora representante do Estado de Minnesota Tina Smith, uma cidadã norte-americana.

Líderes da cidade afirmaram que Good era uma observadora legal das atividades do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE). No entanto, o governo Trump a chamou de "terrorista doméstica". A morte de Good desencadeou protestos em todo o país, com muitas pessoas carregando cartazes que diziam "Justiça por Renee". Sua mãe, Donna Ganger, disse ao jornal Minnesota Star Tribune que sua filha estava "provavelmente apavorada" durante o confronto com os agentes que resultou em seu disparo fatal e que ela era "uma das pessoas mais gentis que já conheci". "Ela era extremamente compassiva", disse Ganger ao jornal. "Ela cuidou de pessoas a vida toda. Ela era amorosa, generosa e afetuosa. Era um ser humano incrível."

Seu pai, Tim Ganger, disse ao Washington Post que "ela teve uma vida boa, mas uma vida difícil". Uma arrecadação de fundos para a família de Good, que foi estabelecida com uma meta de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 290 mil), arrecadou mais de US$ 370 mil em 10 horas. No que parece ser a conta de Good no Instagram, que agora foi tornada privada, ela se descrevia como uma "poeta, escritora, esposa e mãe", que está "conhecendo Minneapolis".

Originalmente de Colorado Springs, ela havia se mudado para Minneapolis apenas no ano passado, vinda de Kansas City. O Minnesota Star Tribune relata que ela costumava apresentar um podcast com seu segundo marido, Tim Macklin, que morreu em 2023. Eles tiveram um filho juntos, que agora tem seis anos, disse o pai de Macklin ao jornal. Ela teve outros dois filhos com seu primeiro marido, que falou à mídia dos EUA sob a condição de que seu nome não fosse divulgado. Ele disse que Good não era uma ativista, e que era uma cristã devota que foi para a Irlanda do Norte em missões juvenis quando era mais jovem.