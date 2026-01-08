Protestos tomam o Irã na maior demonstração de força da oposição em anos; país tem 'apagão' de internet

Multidões estão tomando as ruas da capital Teerã e de outras cidades no que já está sendo considerado a maior demonstração de força dos últimos anos por parte de opositores ao regime clerical que domina o Irã. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ouvir manifestantes pedindo a deposição do Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, e o retorno de Reza Pahlavi, filho exilado do falecido ex-xá, que havia incitado seus apoiadores a irem às ruas.

Imagens de manifestações pacíficas em Teerã e na segunda maior cidade do Irã, Mashhad, na noite desta quinta-feira (08/01), foram verificadas pela BBC Persian. A agência de monitoramento da internet NetBlocks afirma ter detectado um "apagão nacional" no Irã. "Métricas em tempo real mostram que o Irã está em meio a um apagão nacional da internet; o incidente ocorre após uma série de medidas crescentes de censura digital contra protestos em todo o país e prejudica o direito da população à comunicação em um momento crítico", diz um comunicado da NetBlocks. Este foi o 12º dia consecutivo de manifestações, desencadeadas pela indignação com o colapso da moeda iraniana e que logo se transformaram em protestos de insatisfação generalizada com o governo.

Protestos desde 28 de dezembro já tomaram mais de 100 cidades e vilas em todas as 31 províncias iranianas, segundo grupos de direitos humanos. A agência de notícias HRANA (Human Rights Activist News Agency), sediada nos EUA, afirmou que pelo menos 34 manifestantes e oito membros das forças de segurança foram mortos, e que outros 2.270 manifestantes foram presos. A organização Iran Human Rights (IHR), sediada na Noruega, afirmou que pelo menos 45 manifestantes, incluindo oito crianças, foram mortos pelas forças de segurança.

A BBC Persian confirmou as mortes e as identidades de 21 pessoas, enquanto as autoridades iranianas relataram a morte de seis membros das forças de segurança. Vídeos verificados pela BBC Persian da noite desta quinta-feira mostram uma grande multidão de manifestantes se deslocando ao longo de uma importante avenida em Mashhad, no nordeste do país. É possível ouvir gritos de "Viva o xá" e "Esta é a batalha final! Pahlavi retornará".

Em determinado momento, vários homens são vistos subindo em um viaduto e removendo o que parecem ser câmeras de vigilância. Outro vídeo mostra uma grande multidão de manifestantes caminhando por uma importante avenida no leste de Teerã, enquanto no norte da cidade um pequeno grupo foi ouvido gritando "Viva o xá" e "Morte ao ditador" — uma referência a Khamenei. Manifestantes também foram filmados gritando "Viva o xá" em uma praça principal na cidade de Babol, no norte do país.