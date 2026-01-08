Problema 'grave' de saúde de astronauta faz Nasa encerrar missão de forma antecipada pela 1ª vez

NASA Não foi divulgado qual tripulante está passando por problema de saúde; da esquerda para a direita na foto estão Oleg Platonov, Mike Fincke, Kimiya Yui e Zena Cardman A agência espacial americana Nasa anunciou nesta quinta-feira (08/01) que vai antecipar o retorno de uma tripulação de quatro pessoas a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) devido a um "problema de saúde grave" que afetou um dos astronautas. A agência não divulgou o nome do tripulante nem a condição médica, alegando privacidade, mas afirmou que a pessoa está em condição estável.

"Esta não é uma evacuação de emergência", disse um funcionário da Nasa, acrescentando: "Sempre priorizamos a saúde dos astronautas". Na quarta-feira (07), a Nasa cancelou abruptamente uma caminhada espacial que ocorreria nesta quinta, quando dois astronautas fariam uma saída da ISS. A decisão de trazer a tripulação de volta antecipadamente foi anunciada pelo administrador da Nasa, Jared Isaacman, e outros funcionários da agência em uma entrevista coletiva. Eles deram poucos detalhes, mas disseram que o problema de saúde não estava relacionado a operações espaciais e não se tratava de uma lesão.

Esta é a primeira evacuação antecipada na história da ISS, que abriga astronautas de forma contínua desde 2000. James Polk, diretor médico e de saúde da Nasa, disse também que esta é a primeira vez em mais de 65 anos de história da agência americana que uma missão tem fim antecipado devido a um problema médico. A tripulação de quatro pessoas é chamada de "Crew-11" e é composta pelos astronautas da Nasa Zena Cardman e Mike Fincke; Kimiya Yui, da agência espacial japonesa JAXA; e um cosmonauta russo, Oleg Platonov.

Espera-se que em 48 horas seja divulgado um cronograma de retorno dos astronautas. Um astronauta americano permanecerá a bordo da ISS, segundo as autoridades, e será acompanhado por dois cosmonautas russos. NASA A ISS orbita a Terra a uma altitude média de cerca de 400 km acima da superfície A Crew-11 foi enviada para a ISS em agosto do ano passado a bordo de uma Crew Dragon da SpaceX e deveria permanecer em órbita por cerca de seis meses, retornando por volta do próximo mês, após ser substituída por outra tripulação de quatro pessoas alguns dias antes.

A ISS possui equipamentos médicos básicos, suprimentos e sistemas de comunicação que permitem que médicos na Terra conversem em particular com os astronautas, avaliem suas condições e recomendem tratamento. O retorno antecipado da tripulação de quatro pessoas pode atrasar alguns experimentos e tarefas de manutenção até a chegada da nova tripulação no próximo mês, de acordo com Simeon Barber, cientista espacial da Open University. "A estação espacial é uma grande e complexa façanha de engenharia, projetada para ser operada por um número mínimo de tripulantes", explica Barber.