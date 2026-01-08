'Por que hoje abraço homem que matou meu filho com um soco'

BBC Joan Scourfield perdoou o homem que matou seu filho com um único soco Joan Scourfield entende por que tanta gente considera extraordinário vê-la abraçando o homem que causou a morte de seu filho. James Hodgkinson nunca se recuperou de um grave traumatismo craniano depois de ter sido derrubado com um único soco em Nottingham, no Reino Unido.

Hoje, a mãe, enfermeira em Derby, faz campanha ao lado do autor do golpe fatal ocorrido em 2011. Sua história de perdão diante de uma tragédia devastadora transformou-se em um espetáculo teatral com ingressos esgotados tanto em Londres quanto em Nova York. Joan Scourfield O filho de Joan, James Hodgkinson, de 28 anos, fazia treinamento para ser paramédico Joan diz que James, 28, era um filho afetuoso, que sonhava em se tornar paramédico de ambulância e gostava de esportes de aventura, como wakeboard, esporte aquático em que a pessoa desliza sobre a água em uma prancha curta. "O gosto dele por esportes cheios de adrenalina era uma grande preocupação. As pessoas diziam: 'vamos fazer uma corrida divertida para arrecadar dinheiro', e ele aparecia (para correr) usando uma fantasia de lutador de sumô", disse.

James morreu depois de ir assistir fantasiado a uma partida de críquete, quando a Inglaterra disputava uma partida no estádio Trent Bridge (Nottingham), em julho de 2011. Seu grupo seguiu para um bar no centro da cidade, onde um desconhecido embriagado pegou um dos chapéus de pirata que usavam. Seguiu-se uma confusão, James foi atingido por um soco e morreu nove dias depois.

Jacob Dunne, então com 19 anos, morador do bairro The Meadows, em Nottingham, admitiu homicídio culposo no julgamento. Em novembro de 2011, ele foi condenado a 30 meses em um centro de detenção para jovens infratores. "As pessoas recebiam penas maiores por roubar uma televisão", disse Joan. "Eu achava que a vida de James valia mais… que justiça James teve?"

Joan Scourfield James morreu após levar um único soco na cabeça Mas, 14 anos depois, Joan descreve Dunne como um amigo e diz que às vezes se encontra com ele para almoçar ou tomar café. Eles uniram forças para chamar a atenção para os perigos dos ataques de "um único soco" e para os benefícios do que é conhecido como justiça restaurativa. A justiça restaurativa é uma iniciativa voluntária que permite que vítima e agressor compartilhem entre si como o crime os afetou, o que pode ocorrer pessoalmente, por escrito ou por meio de entrevistas gravadas.