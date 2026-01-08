Lobotomia, o polêmico procedimento no cérebro que era considerado 'mais fácil do que tratar uma dor de dente'

Enquanto uma minoria de pessoas experimentou melhora em seus sintomas após a lobotomia, outras ficaram incapazes de se comunicar, andar ou se alimentar.

Somente no Reino Unido, mais de 20 mil lobotomias foram realizadas entre o início dos anos 1940 e o final dos anos 1970.

Hoje em dia parece incrível, mas houve um tempo em que a lobotomia era celebrada como uma cura milagrosa , descrita pelos médicos e pela mídia como "mais fácil do que curar uma dor de dente".

Getty Images Dezenas de milhares de lobotomias foram realizadas em países como os Estados Unidos e o Reino Unido nas décadas de 1940 e 1950 em pacientes com problemas mentais graves. Mas podemos condenar os cirurgiões que as praticaram?

Mas levou anos para os profissionais de saúde perceberem que os efeitos negativos superavam os benefícios e que os medicamentos desenvolvidos na década de 1950 eram mais eficazes e muito mais seguros.

Enquanto uma minoria teve melhora em seus sintomas após o procedimento, algumas pessoas ficaram grogues, incapazes de se comunicar, andar ou se alimentar.

Geralmente, as lobotomias eram praticadas em pacientes com esquizofrenia , depressão grave ou transtorno obsessivo-compulsivo ( TOC ) — mas também, em alguns casos, em pessoas com dificuldades de aprendizagem ou com comportamento agressivo.

No Brasil, a estimativa é de mil procedimentos até meados da década de 50.

A realidade, porém, é muito mais complexa.

Filmes e séries, como Ratched, da Netflix, retrataram cirurgiões sádicos que atacam pessoas vulneráveis e deixam pacientes em estado vegetativo.

Roteiristas e diretores de cinema não foram gentis com os médicos que realizaram as lobotomias.

Os médicos haviam experimentado terapia de choque com insulina e terapia eletroconvulsiva. O sucesso foi limitado, e asilos estavam lotados de pacientes que não tinham esperança de serem curados ou de voltar para casa.

Na década de 1940, não havia tratamentos eficazes para os doentes mentais graves.

Os lobotomistas eram frequentemente profissionais progressistas, movidos pelo desejo de melhorar a vida de seus pacientes.

Ele então o movia para frente e para trás para cortar as conexões entre os lobos frontais e o resto do cérebro.

Seu procedimento consistia em fazer dois orifícios no crânio e inserir um instrumento afiado no tecido cerebral.

Foi neste contexto que o neurologista português Egas Moniz desenvolveu a leucotomia pré-frontal (mais tarde chamada de lobotomia), que possibilitou o surgimento da psicocirurgia — pela qual ganhou o Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1949, partilhado com o fisiologista suíço Walter Rudolf Hess.

"Ele se baseava nessa visão terrivelmente rude e simplista do cérebro, que via como um mecanismo simples no qual você poderia simplesmente colocar as coisas. A ideia era que pensamentos obsessivos e angustiantes giravam e giravam e, ao interromper o circuito, era possível parar esses pensamentos", explica o neurocirurgião e escritor Henry Marsh.

"Na verdade, o cérebro é absolutamente complicado e nem começamos a entender como tudo está interligado."

Moniz relatou que seus primeiros 20 pacientes tiveram uma melhora dramática.

O jovem neurologista americano Walter Freeman ficou muito impressionado.

Com seu parceiro colaborador, James Watts, Freeman realizou a primeira lobotomia nos Estados Unidos em 1936 e, no ano seguinte, o jornal americano The New York Times se referiu à operação como "a nova 'cirurgia da alma".

Mas, no início, o procedimento era complicado e demorado.

Getty Images Walter Freeman demonstrando sua técnica de lobotomia transorbital em 1949

Enquanto trabalhava no St Elizabeths Hospital, o maior hospital psiquiátrico do país, na capital Washington, Freeman ficou chocado com "a perda de pessoal e da capacidade feminina" que testemunhou lá.

Ele queria ajudar os pacientes a sair do hospital e estabeleceu para si mesmo o objetivo de tornar a lobotomia mais rápida e barata.

Com isso em mente, em 1946, ele concebeu a "lobotomia transorbital", na qual instrumentos de aço que pareciam pontas de gelo eram martelados no cérebro através dos ossos frágeis na parte de trás das órbitas oculares.

O tempo de operação foi reduzido drasticamente e os pacientes não precisavam de anestesia: simplesmente eram nocauteados antes da operação com uma máquina de "eletrochoque" portátil.

'Lobotomias com picador de gelo'

Freeman dirigia pelos Estados Unidos durante as longas férias de verão para realizar suas "lobotomias com picador de gelo", às vezes levando seus filhos com ele.

E embora tenha sido inicialmente descrita como uma cirurgia de último recurso para pacientes psiquiátricas com as quais todos os outros tratamentos fracassaram, Freeman começou a promover a lobotomia como uma cura para tudo — desde doenças mentais graves a depressão pós-parto e fortes dores de cabeça, dor crônica, indigestão nervosa, insônia e dificuldades comportamentais.

Getty Images Um colega de Freeman, James Shanklin, preparando um paciente para lobotomia transorbital

Muitos pacientes e suas famílias ficaram gratos a Freeman, que ficou com caixas cheias de cartas de agradecimento e cartões de Natal enviados por eles.

Mas em outros casos, os resultados foram desastrosos.

Uma das pacientes de Freeman foi Rosemary Kennedy, irmã do futuro presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy.

Ela ficou com incontinência e incapaz de falar claramente após uma lobotomia aos 23 anos.

Ao longo de sua carreira, Freeman realizou lobotomias em 3,5 mil pacientes, incluindo 19 crianças — a mais jovem com apenas 4 anos de idade.

'Pacientes piores eram os que haviam feito uma lobotomia'

No Reino Unido, o neurocirurgião Wylie McKissock realizou sua própria variação da lobotomia em cerca de 3 mil pacientes.

"Esta não é uma operação demorada. Uma equipe competente em um hospital psiquiátrico bem organizado pode realizar quatro dessas operações em duas a duas horas e meia", gabou-se.

"A leucotomia pré-frontal bilateral real pode ser realizada por um neurocirurgião devidamente treinado em seis minutos e raramente leva mais de 10", acrescentou ele.

Graças em grande parte a McKissock, mais lobotomias per capita foram realizadas no Reino Unido do que nos Estados Unidos.

Como estudante de medicina na década de 1970, Henry Marsh aceitou um emprego como assistente de enfermagem em um hospital psiquiátrico — que ele descreveu como "a enfermaria terminal onde os casos perdidos iam morrer".

Lá, ele viu em primeira mão os efeitos devastadores da lobotomia.

"Tornou-se dolorosamente aparente que não havia acompanhamento adequado para esses pacientes", diz ele.

"Os pacientes que eram os piores, os mais apáticos, os que haviam sido desenganados, eram os que haviam feito uma lobotomia."

Todos foram operados por McKissock e seus assistentes.

Depois que Marsh foi treinado como neurocirurgião, um tipo de procedimento chamado de leucotomia límbica ainda era usado.

Marsh a descreve como "uma espécie de versão microscópica, muito mais refinada, do tipo de lobotomias que as pessoas faziam muitos anos antes".

Ele mesmo realizou essa operação em uma dúzia de pacientes com TOC grave em 1990.

"Eles eram todos suicidas, todos os outros tratamentos falharam. Então eu não fiquei particularmente preocupado, embora eu preferisse não fazer [o procedimento]", diz ele.

"Depois, não atendi os pacientes, era puramente técnico. Os psiquiatras envolvidos me garantiram que as operações foram um sucesso."

Questionado como se sente sobre essas operações agora, Marsh diz que "não gostava de fazê-las" e que ficou "muito feliz em deixar a cirurgia".

Getty Images Freeman popularizou 'lobotomias com picadores de gelo'

No início dos anos 1960, cerca de 500 lobotomias eram realizadas a cada ano no Reino Unido, contra 1,5 mil em seu pico.

Em meados da década de 1970, esse número caiu para cerca de 100-150 por ano, quase sempre envolvendo cortes menores e objetivos de tratamento mais precisos.

A promulgação da Lei de Saúde Mental de 1983 introduziu controles mais rígidos e mais supervisão.

Hoje, as operações psicocirúrgicas raramente são realizadas.

Para pior

Howard Dully, que foi lobotomizado por Walter Freeman aos 12 anos, diz que tenta evitar pensar em como sua vida poderia ter sido diferente se ele não tivesse passado pelo procedimento, por medo de ser dominado pela raiva.

"Tentei reconstruir minha vida. Levei muito tempo", explica.

"Tive muitos problemas quando era um jovem adulto: drogas, álcool e atividades criminosas, tentando roubar e ganhar dinheiro, vencer na vida, então não foi fácil."

Dully diz acreditar que a operação, realizada porque ele confrontou sua madrasta, lançou uma sombra sobre todos os aspectos de sua vida.

"Você não vai até as pessoas e diz: 'Oi, eu fiz uma lobotomia', porque se fizer isso, elas não ficarão com você por muito tempo", diz ele.

Sessenta anos depois, ele pode se lembrar da operação com muitos detalhes.

"Eles levantaram o olho e foram até o canto, acertaram e sacudiram com essa coisa que parece um batedor de ovos", conta.

"É uma loucura para mim. Quer dizer, você está falando sobre um cérebro. Não deveria haver alguma precisão envolvida?"

'Tão sutil quanto um tiro na cabeça'

A lobotomia teve seus críticos desde o início, mas a oposição ficou mais forte à medida que os maus resultados se tornaram aparentes.

Descobriu-se que o procedimento de Walter Freeman, que inicialmente alegava uma taxa de sucesso de 85%, tinha, na verdade, uma taxa de mortalidade de 15%.

E quando os médicos investigaram os resultados de longo prazo, descobriram que apenas um terço dos pacientes havia experimentado alguma melhora, enquanto outro terço estava significativamente pior.

Um ex-defensor da lobotomia nos Estados Unidos afirmou: "A lobotomia não era menos sutil do que um tiro na cabeça."

Getty Images Lobotomia rendeu a Egas Moniz Prêmio Nobel de Medicina

Dezenove anos atrás, um grupo de médicos e vítimas de lobotomia e suas famílias fizeram campanha para que Egas Moniz fosse destituído do Prêmio Nobel.

A Fundação Nobel, cujo estatuto declara que seus prêmios não podem ser retirados, recusou.

Olhando para trás, como devemos ver as pessoas que realizaram esse controverso procedimento médico?

"Esse negócio de dividir os médicos em heróis e vilões está errado. Somos todos uma mistura dos dois, somos um produto de nosso tempo, nossa cultura, nosso treinamento", diz Henry Marsh.

"A geração de cirurgiões que me treinou tinha eu não diria poderes divinos, mas uma autoridade enorme, ninguém os questionava ou interrogava. Posso pensar em algumas das pessoas que me treinaram que eram, acima de tudo, pessoas decentes, e foram corrompidos por este poder e se tornaram um pouco monstros como resultado", conclui.

Esta reportagem foi publicada originalmente em fevereiro de 2021 e republicada em dezembro de 2025