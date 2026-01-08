Duas pessoas ficam feridas em tiroteio envolvendo agentes federais nos EUA, um dia após morte de mulher baleada em Minnesota

Reuters O jornal local The Oregonian ouviu fontes policiais que disseram que uma pessoa foi baleada na perna e a outra no peito. Acredita-se que se tratava de um casal Duas pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros envolvendo agentes federais dos Estados Unidos nesta quinta-feira (08/01) em Portland, Oregon, disseram as autoridades locais. O departamento de polícia da cidade divulgou que um homem e uma mulher foram levados para um hospital e que a condição de saúde deles é desconhecida.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) disse que o caso ocorreu às 14h19 no horário local (19h19 em Brasília), durante a abordagem ao membro de uma gangue venezuelana, que teria tentado atropelar os agentes com seu carro. O tiroteio em Portland ocorre um dia depois que um agente federal matou uma mulher a tiros em Minneapolis, desencadeando protestos em todo os EUA contra operações policiais federais em cidades americanas. "O passageiro do veículo e alvo é um imigrante ilegal venezuelano ligado à rede transnacional de prostituição Tren de Aragua e envolvido em um tiroteio recente em Portland", disse o DHS em um comunicado publicado no Facebook. "Quando os agentes se identificaram para os ocupantes do veículo, o motorista mobilizou seu carro e tentou atropelar os agentes."

"Temendo por sua vida e segurança, um agente disparou um tiro em legítima defesa. O motorista fugiu com o passageiro, escapando do local." A Polícia de Portland afirmou em um comunicado que seus agentes não estavam envolvidos no incidente e que foram acionados após receberem relatos de um tiroteio. As duas pessoas baleadas não foram identificadas e a polícia diz que elas foram encontradas a vários quarteirões do local do tiroteio.

"Os policiais aplicaram um torniquete e chamaram o serviço médico de emergência", antes dos baleados serem levados para o hospital, diz o comunicado. O jornal local The Oregonian ouviu fontes policiais que disseram que uma pessoa foi baleada na perna e a outra no peito. Acredita-se que se tratava de um casal. O tiroteio ocorreu no estacionamento de um hospital no sudeste da cidade, segundo o jornal.

O promotor distrital de Portland, Nathan Vasquez, disse a repórteres ter ido ao local do tiroteio "para monitorar, auxiliar e garantir que haja uma investigação completa e minuciosa". Ele prometeu trabalhar para "que as evidências sejam totalmente preservadas". Em Minnesota, autoridades anunciaram que o FBI não incluiria investigadores locais em sua apuração sobre a morte, na quarta-feira (07), de Renee Nicole Good — baleada depois de, segundo policiais, ter tentado atropelar agentes do ICE (a agência federal de controle de imigração dos EUA).