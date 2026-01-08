Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Duas pessoas ficam feridas em tiroteio envolvendo agentes federais nos EUA, um dia após morte de mulher baleada em Minnesota
Agência BBC

O Departamento de Segurança Interna afirma que o incidente começou com a abordagem policial a um membro de uma gangue venezuelana.
Autor Max Matza - BBC News
Foto noturna mostra área isolada, com dois agentes do FBI próximos a veículo
Reuters
O jornal local The Oregonian ouviu fontes policiais que disseram que uma pessoa foi baleada na perna e a outra no peito. Acredita-se que se tratava de um casal

Duas pessoas ficaram feridas em uma troca de tiros envolvendo agentes federais dos Estados Unidos nesta quinta-feira (08/01) em Portland, Oregon, disseram as autoridades locais.

O departamento de polícia da cidade divulgou que um homem e uma mulher foram levados para um hospital e que a condição de saúde deles é desconhecida.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) disse que o caso ocorreu às 14h19 no horário local (19h19 em Brasília), durante a abordagem ao membro de uma gangue venezuelana, que teria tentado atropelar os agentes com seu carro.

O tiroteio em Portland ocorre um dia depois que um agente federal matou uma mulher a tiros em Minneapolis, desencadeando protestos em todo os EUA contra operações policiais federais em cidades americanas.

"O passageiro do veículo e alvo é um imigrante ilegal venezuelano ligado à rede transnacional de prostituição Tren de Aragua e envolvido em um tiroteio recente em Portland", disse o DHS em um comunicado publicado no Facebook.

"Quando os agentes se identificaram para os ocupantes do veículo, o motorista mobilizou seu carro e tentou atropelar os agentes."

"Temendo por sua vida e segurança, um agente disparou um tiro em legítima defesa. O motorista fugiu com o passageiro, escapando do local."

A Polícia de Portland afirmou em um comunicado que seus agentes não estavam envolvidos no incidente e que foram acionados após receberem relatos de um tiroteio.

As duas pessoas baleadas não foram identificadas e a polícia diz que elas foram encontradas a vários quarteirões do local do tiroteio.

"Os policiais aplicaram um torniquete e chamaram o serviço médico de emergência", antes dos baleados serem levados para o hospital, diz o comunicado.

O jornal local The Oregonian ouviu fontes policiais que disseram que uma pessoa foi baleada na perna e a outra no peito. Acredita-se que se tratava de um casal.

O tiroteio ocorreu no estacionamento de um hospital no sudeste da cidade, segundo o jornal.

O promotor distrital de Portland, Nathan Vasquez, disse a repórteres ter ido ao local do tiroteio "para monitorar, auxiliar e garantir que haja uma investigação completa e minuciosa".

Ele prometeu trabalhar para "que as evidências sejam totalmente preservadas".

Em Minnesota, autoridades anunciaram que o FBI não incluiria investigadores locais em sua apuração sobre a morte, na quarta-feira (07), de Renee Nicole Good — baleada depois de, segundo policiais, ter tentado atropelar agentes do ICE (a agência federal de controle de imigração dos EUA).

O chefe de polícia de Portland, Bob Day, citou o ocorrido em Minneapolis, cidade em Minnesota.

"Entendemos a emoção e a tensão exacerbadas que muitos estão sentindo após o tiroteio em Minneapolis, mas peço à comunidade que mantenha a calma enquanto trabalhamos para obter mais informações."

O prefeito de Portland, Keith Wilson, um democrata, pediu ao ICE que suspendesse todas as operações na cidade até a conclusão da investigação.

"Sabemos o que o governo federal diz que aconteceu aqui", disse ele, criticando a gestão republicana. "Houve um tempo em que podíamos acreditar na palavra deles. Esse tempo já passou."

Ele acrescentou: "O governo está tentando nos dividir, colocar as comunidades umas contra as outras. Portland, este é um momento para nos unirmos."

Portland já foi palco de grandes protestos anti-Trump no passado.

Na noite de quarta-feira, a polícia de Portland prendeu um manifestante depois que policiais o encontraram supostamente ameaçando outra pessoa com uma faca.

Lew Frederick, um senador estadual democrata, disse à BBC que as autoridades locais devem estar envolvidas na investigação do tiroteio de quinta-feira — caso contrário, "a comunidade não confiará que esses resultados sejam imparciais".

"Está claro há muitas semanas que as tensões têm aumentado e que há situações tensas nas ruas", disse ele, referindo-se aos protestos em andamento na cidade contra o governo Trump.

"E, infelizmente, acho que a consequente tragédia era previsível."

