Como se decidiu que o ano começaria em 1º de janeiro

A passagem de 31 de dezembro para 1º de janeiro é marcada em todo o mundo com fogos de artifício, música, festa, abraços e brindes. Mas você já se perguntou porque é justamente essa a data de mudança de um ano para outro?

A resposta remonta a festivais pagãos romanos, ao calendário introduzido pelo imperador romano Júlio César há mais de dois mil anos e a um papa chamado Gregório 13º. Deuses e mitos Para os antigos romanos, janeiro era importante porque era o mês consagrado ao deus Janus (daí vem Ianuarius, que significa "janeiro" em latim). Na mitologia romana, Janus é o deus de duas faces, dos começos e dos fins, das transições. "É associado a olhar para frente e para trás", explicou à BBC Diana Spencer, professora da Universidade de Birmingham, na Inglaterra.

"Então, se há um momento no ano em que se deve decidir que 'aqui começamos de novo', é lógico que seja esse." O período também coincide, na Europa, com a época em que os dias começam a ficar mais longos, após o solstício de inverno no Hemisfério Norte. Janus era o deus romano dos 'começos e fins' "Para Roma, isso tinha uma ressonância poderosa, porque acontece depois daqueles terríveis dias curtos, quando o mundo está escuro, frio e nada cresce", acrescenta a professora.

"É uma espécie de período de pausa e reflexão." Quando os romanos ganharam mais poder, começaram a espalhar seu calendário por todo o vasto império. Cristianismo Depois da queda de Roma, quando a Igreja Católica se estabeleceu como força preponderante na Idade Média, o 1° de janeiro passou a ser considerado uma data demasiadamente pagã em algumas regiões.