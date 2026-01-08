Agente de imigração mata mulher a tiros nos EUA; autoridades locais contestam versão de Trump de legítima defesa

Getty Images Policiais cercam a área onde um agente do ICE matou uma mulher a tiros em Minneapolis Um agente de imigração dos EUA matou a tiros uma mulher de 37 anos na cidade de Minneapolis, provocando protestos na noite de quarta-feira (7/1). Autoridades federais alegam que a mulher, que foi identificada como Renee Nicole Good, tentou atropelar agentes de imigração com seu carro. Mas o prefeito de Minneapolis diz que um agente agiu de forma imprudente.

Vídeos do incidente mostram agentes se aproximando de um carro estacionado na rua e disparando contra a motorista enquanto ela se afastava. O FBI está investigando o caso. Centenas de agentes do ICE (a agência federal de controle de imigração dos EUA) foram enviados para Minneapolis, no Estado de Minnesota, como parte da política de repressão da Casa Branca contra a imigração ilegal. Vídeos postados nas redes sociais por testemunhas mostram o que seria o momento do tiroteio, que ocorreu por volta das 10h25 (13h25 no horário de Brasília) na manhã de quarta-feira. De vários pontos de vista diferentes, um veículo utilitário esportivo bordô é visto bloqueando uma rua residencial em Minneapolis. Uma multidão de pessoas, que parecem estar protestando, toma a calçada.

Veículos policiais aparecem nas proximidades. Agentes de imigração param ao lado do veículo estacionado na rua, saem da caminhonete e dizem à mulher ao volante para sair do carro. Um dos agentes puxa a maçaneta da porta do motorista. Outro agente está posicionado perto da frente do veículo. Não está claro exatamente a que distância o agente estava ou se ele foi atingido pelo veículo, com base nos vídeos analisados ​ pela BBC.

Esse agente abre fogo quando o carro bordô tenta fugir. Três estampidos são ouvidos, e o veículo pode ser visto perdendo o controle e batendo em um carro estacionado próximo na rua. Em uma publicação na sua plataforma Truth Social, Trump disse que um agente do ICE foi atropelado "brutalmente". "É difícil acreditar que ele esteja vivo, mas agora está se recuperando no hospital", escreveu ele.

O presidente republicano também culpou a "esquerda radical" por "ameaçar, agredir e atacar nossos policiais e agentes do ICE diariamente". O chefe de polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, disse que a motorista estava em seu veículo e bloqueava a via na Avenida Portland. Ela foi então abordada a pé por um agente federal, "e começou a fugir". A secretária de Segurança Interna dos EUA, Kristi Noem, disse que a mulher estava "perseguindo e obstruindo" os policiais durante todo o dia e tentou "transformar seu veículo em arma" em uma tentativa de atropelar um dos policiais em um ato de "terrorismo doméstico".