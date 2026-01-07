Protestos contra governo no Irã se espalham por mais de metade das províncias do país, segundo análise da BBC

EPA Protestos eclodiram em pelo menos 17 das 31 províncias do Irã Protestos eclodiram em pelo menos 17 das 31 províncias do Irã, representando o maior desafio ao regime clerical do país desde 2022, segundo análise conjunta da BBC Verify e da BBC Persa. A análise da BBC considera apenas protestos dos quais há imagens em vídeo verificadas, portanto, o número real pode ser maior. Há relatos de protestos em outras 11 províncias.

A onda de protestos se espalhou rapidamente pelo Irã desde 28 de dezembro, quando a insatisfação explodiu inicialmente na capital, Teerã, após uma nova e acentuada desvalorização da moeda do país frente ao dólar e a outras moedas estrangeiras importantes. Imagens verificadas dos últimos dez dias mostram evidências de atos e concentrações contra o governo em mais de 50 cidades em todo o país, inclusive em regiões antes consideradas altamente leais ao Estado. Mais de 100 vídeos, geolocalizados e checados quanto à data de publicação, revelam a dimensão da instabilidade, com pessoas ocupando as ruas em muitas das principais cidades do Irã, no que se configura como o maior desafio ao Estado desde os protestos Mulheres, Vida e Liberdade, em 2022. As imagens também mostraram manifestações em Qom, no centro do país, e em Mashhad, no nordeste, cidades que tradicionalmente concentram populações extremamente leais à República Islâmica.

O professor Sina Azodi, diretor do Programa de Estudos do Oriente Médio da George Washington University (EUA), afirmou que a agitação nessas cidades é "muito reveladora" e equivale a uma prova de que "a base de apoio do governo também está sofrendo com as dificuldades econômicas". BBC As autoridades iranianas tradicionalmente recorrem à violência para reprimir episódios de agitação social. Durante os protestos de 2022 — desencadeados pela morte sob custódia de Mahsa Amini, uma jovem detida em Teerã por usar um "hijab inadequado" — mais de 550 pessoas teriam sido mortas pelas forças de segurança, segundo organizações de direitos humanos. Embora a resposta mais recente da polícia e das forças de segurança tenha parecido inicialmente mais contida, imagens verificadas mostram que o uso da força vem sendo intensificada desde sábado. A mudança de postura coincidiu com a primeira reação pública do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, que afirmou em 3 de janeiro que os "desordeiros precisam ser colocados em seus lugares".

Após as declarações do líder supremo, o chefe do Poder Judiciário iraniano, Gholamhossein Mohseni Ejei, disse que as autoridades iriam "ouvir manifestantes e críticos que, de forma legítima e justa, têm preocupações com seu sustento e com o bem-estar social e econômico". Mas acrescentou que o governo irá "agir com firmeza contra aqueles que buscam explorar a situação, incitar tumultos e minar a segurança do país e da população". A poderosa Guarda Revolucionária Islâmica também emitiu alertas a manifestantes na província de Lorestan, afirmando que não irá mais tolerar concentrações nas ruas.

A BBC Persa confirmou até agora a identidade de pelo menos 11 pessoas que teriam morrido desde 28 de dezembro, com base em uma combinação de vídeos de funerais verificados com entrevistas com familiares e amigos. Já a Agência de Notícias dos Ativistas de Direitos Humanos (HRANA, na sigla em inglês), com sede no exterior, afirma que ao menos 35 pessoas morreram até o momento nos distúrbios, entre elas duas ligadas às forças de segurança. BBC Locais verificados de confrontos com as forças de segurança no Irã Uma das repressões mais violentas ocorreu no sábado (3/1) em Malekshahi, pequena cidade da província de Ilam, no oeste do país.