Os tumores com mais de 100 anos que são esperança para explicar por que câncer de intestino aumentou tanto entre jovens

BBC Holly foi diagnosticada com câncer de intestino aos 23 anos Amostras de câncer colorretal armazenadas por até um século serão analisadas para tentar explicar o misterioso aumento da doença entre jovens. Embora a maioria dos casos de câncer colorretal ainda seja diagnosticada em adultos mais velhos, o crescimento de casos entre pacientes mais jovens vem sendo observado em todo o mundo.

Isso inclui o Reino Unido, onde as taxas de câncer colorretal aumentaram 75% entre pessoas com menos de 24 anos desde o início dos anos 1990, mas os cientistas ainda não sabem o porquê. Uma das pistas pode estar no subsolo do St Mark's, Hospital Nacional de Doenças Intestinais (Reino Unido), que abriga uma coleção única de dezenas de milhares de amostras de câncer arquivadas. Esses materiais estão passando por análises científicas avançadas para entender o que causou cada tumor e o que mudou ao longo das décadas. Holly, 27, faz parte de um número crescente de jovens que desenvolvem a doença.

Inicialmente, seu inchaço abdominal e perda de peso foram atribuídos à síndrome do intestino irritável, até que ela ficou tão mal que precisou ser levada ao pronto-socorro. A jovem atriz recebeu o diagnóstico de câncer colorretal avançado e precisou de tratamento agressivo quando tinha apenas 23 anos. Holly disse que a quimioterapia intensa "me afetou de maneiras que eu nunca imaginei" e que "a parte mais difícil foi simplesmente aceitar que… a vida não será a mesma".

Ela agora vive com uma ostomia — procedimento cirúrgico que cria uma abertura artificial no abdômen para a eliminação de fezes — e precisa de acompanhamento regular. Holly está livre do câncer há mais de três anos e planeja seu casamento, mas afirma que há dias em que fica "gritando e chorando" por ter recebido o diagnóstico tão jovem. "Tudo parece muito injusto e eu penso: por que eu?"

A ciência também não tem uma resposta clara. Já foram levantadas hipóteses que vão da obesidade e dos alimentos ultraprocessados aos antibióticos e a mudanças no microbioma, além da poluição do ar e dos microplásticos. BBC Os arquivos no porão do Hospital St. Mark's contêm uma amostra de cada câncer de intestino removido naquele local BBC Elas são armazenadas em cera, que preserva a amostra de câncer de intestino "O câncer colorretal em pessoas com menos de 50 anos está aumentando em todo o mundo, inclusive no Reino Unido, e está se tornando um problema cada vez maior", disse o gastroenterologista Kevin Monahan, consultor do hospital St Mark's Hospital. "Precisamos desenvolver formas de prevenir esses cânceres de maneira eficaz", acrescentou.