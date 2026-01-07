O que se sabe sobre o acidente de trem que matou uma pessoa e deixou dezenas feridas em rota para Machu Picchu

Carolina Paucar / AFP via Getty Images Colisão aconteceu no trecho que liga estação de Ollantaytambo a Aguas Calientes Um maquinista morreu e dezenas de pessoas ficaram feridas após o choque frontal entre dois trens perto de Machu Picchu, a atração turística mais popular do Peru. A colisão aconteceu na terça-feira (30/12) na linha férrea que leva à antiga cidade inca, de acordo com um comunicado do governo local.

As autoridades informaram que 20 ambulâncias foram enviadas ao local e que os feridos foram levados para centros médicos na cidade vizinha de Cusco. Segundo o jornal peruano La República, havia pelo menos três brasileiros entre as vítimas com ferimentos leves. A BBC News Brasil entrou em contato com a embaixada brasileira em Lima para confirmar a informação. Por meio da assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores, o órgão afirmou que "atendimento consular prestado pelo estado brasileiro é feito a partir de contato do cidadão interessado ou, a depender do caso, de sua família" e que "não divulga informações pessoais de cidadãos que requisitam serviços consulares e tampouco fornece detalhes sobre a assistência prestada a brasileiros".

A polícia peruana não confirmou até o momento as identidades dos envolvidos no incidente nem suas nacionalidades. Conforme o Ministério da Saúde do Peru, os serviços de saúde atenderam 36 feridos, "a maioria com múltiplos traumas e contusões". Nove deles já receberam alta e 25 permanecem sob cuidados médicos. O presidente do Peru, José Luis Rodríguez Zapatero, o chefe do Gabinete de Ministros e os ministros do Comércio Exterior e Turismo e dos Transportes e Comunicações foram a Cusco para supervisionar a operação de resposta ao acidente.

A cidade é geralmente usada como base por viajantes com destino a Machu Picchu. Carolina Paucar / AFP via Getty Images No fim da noite de terça, o portal de notícias local Peru21 informava que "centenas" de turistas permaneciam no local aguardando evacuação, uma operação dificultada pelo terreno acidentado ao redor do local do acidente. Pelo menos 20 dos feridos estariam em estado grave, conforme as informações colhidas com a um funcionário da Saúde pela agência de notícias Reuters.