EUA dizem ter apreendido navio com bandeira da Rússia usado no passado para transportar petróleo da Venezuela

Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (7/1) a apreensão de um navio petroleiro no Atlântico Norte com bandeira da Rússia que no passado teria sido usado para transportar petróleo venezuelano. A BBC está acompanhando a jornada do petroleiro com dados de monitoramento remoto. A embarcação estava a cerca de 200 km ao sul da Islândia.

O navio Marinera — cujo nome anterior era Bella 1 — é acusado de violar sanções americanas e transportar petróleo iraniano. No passado, ele já foi usado para carregar petróleo bruto venezuelano, mas há relatos de que ele estaria vazio no momento. O Comando Europeu dos EUA afirma que o Departamento de Justiça e o Departamento de Segurança Interna dos EUA "anunciaram hoje a apreensão do navio M/V Bella 1 por violações das sanções americanas". Em uma publicação no X, o comando disse: "A embarcação foi apreendida no Atlântico Norte em cumprimento a um mandado expedido por um tribunal federal dos EUA, após ter sido rastreada pelo (navio de patrulha) USCGC Munro." A Guarda Costeira dos EUA tentou abordar o Bella 1 no mês passado no Caribe, quando se acreditava que ele estivesse se dirigindo para a Venezuela. Havia um mandado para apreender o navio.

Em seguida, o navio mudou drasticamente de rumo — e também seu nome, para Marinera. Acredita-se que a bandeira do navio também mudou de Guiana para Rússia. Segundo a rede americana CBS News, a Rússia havia mobilizado nesta semana recursos navais para escoltar o petroleiro. A Rússia afirmou estar "monitorando com preocupação" a situação em torno do navio. O presidente dos EUA, Donald Trump, disse no mês passado que estava ordenando um "bloqueio" de petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. O governo venezuelano disse que a ação americana é um "roubo".

Antes da prisão do ex-líder venezuelano Nicolás Maduro pelos EUA no sábado (3/1), Trump acusou repetidamente o governo da Venezuela de usar navios para levar drogas aos EUA. Duas imagens divulgadas pela emissora estatal russa RT mostravam um helicóptero próximo a um navio que parece ser o Marinera. Características visíveis nas imagens da embarcação, incluindo a posição da janela e a cor branca e verde da estrutura metálica, são consistentes com imagens de satélite e de domínio público do Marinera, segundo verificação da BBC junto a especialistas.