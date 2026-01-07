EUA anunciam que vão comercializar por tempo 'indeterminado' produção de petróleo da Venezuela

AFP via Getty Images O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, disse que o governo planeja controlar as futuras vendas de petróleo da Venezuela O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, disse nesta quarta-feira (7/1) que seu país pretende manter um controle significativo sobre a indústria petrolífera da Venezuela, incluindo a supervisão da venda de produção do país sul-americano. A declaração foi feita em meio a expectativas e incertezas sobre os planos da Casa Branca para a Venezuela após uma operação no último sábado (3/1) que levou à detenção de Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, em Caracas.

"Vamos comercializar o petróleo bruto da Venezuela: primeiro, esse petróleo que se acumulou e foi armazenado, e depois, de forma indefinida, venderemos a produção venezuelana no mercado", disse Wright. O ex-executivo da indústria de petrolífera explicou que as vendas serão geridas pelo governo americano e o valor gerado seria depositado em contas controladas também por Washington, até ser transferido para a Venezuela para "beneficiar o povo venezuelano". "Precisamos ter essa influência e controle sobre as vendas de petróleo para impulsionar as mudanças que são absolutamente necessárias na Venezuela", acrescentou. A declaração foi feita diante de uma audiência seleta de investidores e banqueiros em uma conferência sobre energia organizada pelo Goldman Sachs, em Miami.

Pouco depois, a Petróleos de Venezuela S.A divulgou um comunicado informando que "está atualmente em negociação com os EUA para a venda de volumes de petróleo, no âmbito das relações comerciais existentes entre os dois países". E acrescentou: "Esse processo está sendo conduzido sob acordos similares aos vigentes com empresas internacionais, como a Chevron, e baseia-se em uma transação estritamente comercial, respeitando os critérios de legalidade, transparência e benefício para ambas as partes." A estratégia petrolífera dos EUA Getty Images Até agora, os líderes venezuelanos não se pronunciaram publicamente sobre os planos anunciados pela Casa Branca Os detalhes fornecidos por Wright lançam nova luz sobre a estratégia do governo de Trump sobre a indústria petrolífera venezuelana, depois que o presidente anunciou na terça-feira (6/1) que a Venezuela entregará aos EUA milhões de barris de petróleo, avaliados em cerca de US$ 2,8 milhões (aos preços atuais do mercado).

"Tenho o prazer de anunciar que as autoridades interinas da Venezuela entregarão entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo de alta qualidade, não sujeito a sanções, aos Estados Unidos", escreveu Donald Trump em uma publicação na plataforma Truth Social. Isso ocorre dias depois das forças militares americanas atacarem a Venezuela, prenderem Nicolás Maduro, e o levarem para Nova York para responder por acusações de tráfico de drogas. A possível chegada de barris aos EUA é vista como um boa notícia para as refinarias americanas, que são projetadas para processar petróleo pesado como o da Venezuela.

Se o fluxo do petróleo bruto continuar, segundo especialistas, isso poderá se traduzir na diminuição dos preços que os consumidores americanos pagam pela gasolina e o diesel, mantendo sob controle as pressões inflacionárias. E o controle da inflação é uma das prioridades da Casa Branca para manter o apoio à sua gestão. Até agora, os líderes na Venezuela não se pronunciaram publicamente sobre os planos anunciados pela Casa Branca.