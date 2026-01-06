Quais países podem estar na mira de Trump depois da Venezuela?

Getty Images O segundo mandato do presidente americano Donald Trump está sendo marcado pelas suas ambições na política externa. Ele cumpriu suas ameaças contra a Venezuela, capturando seu presidente Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores, em um contundente ataque noturno ao seu complexo fortemente protegido em Caracas.

Ao descrever a operação, o presidente americano invocou a Doutrina Monroe de 1823 e sua promessa de supremacia dos Estados Unidos no hemisfério ocidental. Agora, ela é chamada de "Doutrina Donroe". E Donald Trump também fez alertas contra outras nações na órbita de Washington nos últimos dias. Aqui estão alguns deles. Groenlândia Os Estados Unidos já têm uma base militar na Groenlândia, a Base Espacial de Pituffik. Mas Trump quer a ilha inteira. "Precisamos da Groenlândia do ponto de vista da segurança nacional", declarou ele a jornalistas. Trump afirma que a região estava "coberta de navios russos e chineses em toda parte".

A vasta ilha no Ártico faz parte do Reino da Dinamarca. Ela fica a cerca de 3,2 mil quilômetros a nordeste dos Estados Unidos. A Groenlândia é rica em terras raras, fundamentais para a produção de smartphones, veículos elétricos e equipamentos militares. E, atualmente, a produção chinesa de terras raras é muito maior que a dos Estados Unidos. A ilha também ocupa importante localização estratégica no Atlântico Norte. Ela oferece acesso ao Círculo Polar Ártico, que é cada vez mais importante mundialmente. Afinal, novas rotas marítimas devem ser abertas à medida que o gelo polar for derretendo nos próximos anos.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, respondeu a Trump, descrevendo a ideia de controle americano sobre a ilha como "fantasia". "Chega de pressões. Chega de insinuações. Chega de fantasias de anexação", declarou Nielsen. "Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos às discussões. Mas isso deve acontecer pelos canais adequados e com respeito à legislação internacional."