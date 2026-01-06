O que é o 'estado de comoção' que autoriza prender na Venezuela quem apoia ataque dos EUA

Getty Images Decreto autoriza o governo a militarizar os serviços e empresas públicas Celebrar publicamente a detenção de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, por parte das tropas dos Estados Unidos, ou respaldar os inéditos bombardeios feitos por Washington, tornou-se algo muito próximo de um crime na Venezuela. O decreto de estado de comoção externa, publicado pelo governo venezuelano, ordena que as polícias "iniciem imediatamente a busca e captura, em todo o território nacional, de toda pessoa envolvida na promoção ou no apoio ao ataque armado dos Estados Unidos contra o território da República".

"[Os detidos serão] colocados à disposição do Ministério Público e do sistema de justiça penal, com vistas ao seu julgamento", acrescenta o artigo 5 do decreto, publicado no sábado (3/1) com a assinatura de Nicolás Maduro, que na madrugada daquele dia foi detido por soldados americanos em Caracas após uma série de ataques aéreos. A resolução, que também autoriza as autoridades a restringir direitos como os de reunião, manifestação e livre trânsito durante 90 dias — prorrogáveis por período semelhante —, foi anunciada no fim de setembro, pouco depois do início do deslocamento naval dos EUA no Caribe. Contudo, seu conteúdo não havia sido tornado público até agora. Até o momento, foram relatadas duas prisões por "celebrar o sequestro do presidente Maduro". As prisões ocorreram em Guaraque, um pequeno povoado situado nos Andes venezuelanos, onde alguns cidadãos, de 64 e 65 anos, respectivamente, "estavam gritando palavras de ordem contra o governo (...), ofendendo vizinhos militantes do PSUV [o partido do governo] e incitando à violência, além de efetuar disparos com arma de fogo", publicou a polícia regional em sua conta no Instagram.

Getty Images Grupos chavistas armados começaram a ser vistos nas ruas de Caracas Por sua vez, organizações civis como o Foro Penal Venezuelano estavam "verificando informações sobre outras detenções ocorridas em várias partes de Caracas", assegurou um dos dirigentes dessa entidade à BBC News Mundo, serviço de notícias em espanhol da BBC. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa (SNTP, na sigla em espanhol) informou que, na segunda-feira (5/1), "durante a posse da Assembleia Nacional, 14 jornalistas e trabalhadores da imprensa foram detidos em Caracas: 13 deles de agências e veículos internacionais e um da imprensa nacional". Contudo, horas depois, 13 deles foram "libertados sem terem sido levados a julgamento, e um foi deportado".

Em San Antonio del Táchira, cidade fronteiriça, a SNTP informou que outros dois jornalistas estrangeiros foram detidos, mas, após horas "mantidos incomunicáveis, foram libertados". Getty Images O decreto de estado de comoção foi assinado por Maduro e datado em 3 de janeiro, mesmo dia em que ele foi detido pelos EUA 'Uma calma tensa no ar' Ao conteúdo do decreto de estado de comoção somaram-se ameaças lançadas por algumas autoridades. "Não permitiremos zombarias celebrando o sequestro do presidente Nicolás Maduro. Faremos valer o respeito com a força da Constituição", alertou o governador de Táchira, Freddy Bernal, em um comunicado publicado em seu site.