O CEO que não tem medo de ser um 'militante woke'

Lush 'Eu gosto de ser woke', afirmou Constantine A maioria das empresas e de seus executivos evitaria e até encararia como um insulto ser rotulada como "woke". Não é o caso de Mark Constantine. Esse termo tem diversos significados, podendo significar para alguns, por exemplo, ter consciência social e racial e se opor a opressores, mas para outros representar hipócritas que acreditam ser moralmente superiores e que querem impor ideias progressistas.

Mas o fundador e diretor-executivo da Lush assume o rótulo como um distintivo de honra e não se constrange em transformá-lo em filosofia de negócios. A empresa é conhecida por colocar o ativismo no centro de seu negócio de bombas de banho coloridas, produtos efervescentes usados na banheira que liberam fragrâncias, óleos e corantes, ao abordar temas que vão de direitos trans à responsabilização policial. Aos 73 anos, Constantine mantém o comando da empresa com os princípios que marcaram sua trajetória de três décadas no comércio de rua britânico, ao longo da qual a Lush saiu de uma pequena loja em Dorset, no sul da Inglaterra, para se tornar uma marca global, com 869 unidades e faturamento anual de £ 690 milhões (cerca de R$ 4,3 bilhões). A Lush adotou algumas das posições mais ousadas do varejo britânico, incluindo o encerramento de algumas de suas contas em redes sociais por preocupação com o impacto sobre jovens e, mais recentemente, o fechamento de lojas por um dia em protesto contra a fome em Gaza.

"Eu gosto de ser woke", admitiu Constantine. Autodeclarado "excessivamente dedicado e nerd", apaixonado por aprender, ele acorda antes do amanhecer para se dedicar à sua principal paixão — escrever sobre o canto dos pássaros — entre sessões de meditação e a técnica de Alexander, método terapêutico voltado à postura e ao movimento. Mas a mensagem dele é cristalina para quem rejeita abertamente seus valores: "Você não deveria entrar na minha loja".

É uma declaração forte em um momento em que muitas empresas evitam debates políticos ou culturais por medo de afastar clientes e colocar os lucros em risco. A Ben & Jerry's há muito tempo expõe abertamente seu ativismo social, o que já gerou atritos com sua controladora. Para Constantine, a diferença está na estrutura do negócio. Enquanto a Lush segue independente, ele avalia que vender a empresa significa abrir mão de seus valores.

"Se você vendeu o seu negócio para outra pessoa, está exigindo demais esperar que ela faça tudo do jeito que você quer. O que Ben e Jerry deveriam ter feito? Nunca deveriam ter vendido", afirmou. O cofundador da Ben & Jerry's, Ben Cohen, disse que foi contrário à venda, mas sustenta que, por se tratar de uma empresa de capital aberto, a legislação dos Estados Unidos não deixou alternativa. Segundo ele, a missão social da marca foi incorporada ao contrato com a controladora. "Tenho enorme admiração pela Lush, por seus valores e pela forma como usa sua ferramenta mais poderosa — a própria voz — para defendê-los", disse Cohen à BBC, após a entrevista de Mark Constantine ao podcast Big Boss Interview, da BBC, acrescentando: "Não estou 'pedindo' nada".