'Caso tenha problema com exageros, dê uma olhada nisso, porque a vida é muito melhor': a mensagem de Anthony Hopkins após 50 anos sem beber álcool

BBC Anthony Hopkins revelou que percebeu a necessidade de ajuda após dirigir um carro bêbado e não lembrar Vencedor de dois Oscars, o ator Anthony Hopkins fez um apelo a qualquer pessoa que esteja lutando contra o vício em álcool para que "escolha a vida" e procure ajuda, ao celebrar 50 anos de sobriedade. O ator galês, que completa 88 anos na quarta-feira (31/12), contou que percebeu que precisava de ajuda após "quase morrer" ao dirigir durante um "apagão alcoólico", em 29 de dezembro de 1975.

Em uma mensagem em vídeo compartilhada em sua página no Instagram, Hopkins disse: "Procurei ajuda e, há 50 anos, naquele dia, aquilo chegou ao fim". "Sem querer estragar a alegria, só desejo que todos vocês escolham a vida em vez do contrário." Hopkins acrescentou: "Percebi naquele momento que eu estava 'me divertindo demais'. Aquilo se chamava alcoolismo." "Então, qualquer pessoa por aí que tenha um pequeno problema com exageros, dê uma olhada nisso, porque a vida é muito melhor."

Parabenizando outros que celebram a recuperação da dependência "um dia de cada vez", ele disse: "Também vou completar 88 anos daqui a dois dias, então talvez eu tenha feito algo certo". "Enfim, feliz Ano Novo e uma vida feliz, feliz." Em 2018, Hopkins falou abertamente sobre seu alcoolismo ao conversar com um grupo de estudantes da Universidade da Califórnia.