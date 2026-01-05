Wagner Moura perde prêmio de Melhor Ator para Timothée Chalamet, mas 'Agente Secreto' leva Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards

Wagner Moura perde prêmio de Melhor Ator para Timothée Chalamet, mas 'Agente Secreto' leva Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice AwardsPremiação é considerada um dos "termômetros" para o Oscar — cujos indicados serão anunciados no fim do mês.
O filme brasileiro O Agente Secreto venceu o Critics Choice Awards 2006 na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira. A premiação aconteceu na noite de domingo (4/1).
Concorriam junto com o filme de Kleber Mendonça Filho as obras Foi apenas um acidente, A garota canhota, No other choice, Sirat e Belén.
Wagner Moura, protagonista do filme brasileiro, concorria na categoria de Melhor Ator, mas perdeu para Timothée Chalamet, de Marty Supreme. Concorriam também ao mesmo prêmio os atores Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores).
Moura concorria também na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para Televisão com Ladrões de Drogas, mas perdeu para Owen Cooper de Adolescência.
O Critics Choice é uma premiação da Associação dos Críticos de Cinema (BFCA) dos Estados Unidos — e um dos prêmios que antecede o Oscar, o principal do cinema americano. Os concorrentes ao Oscar serão anunciados no dia 22 de janeiro, e a premiação acontece em 15 de março.
No próximo domingo, O Agente Secreto e Wagner Moura concorrem no Globo de Ouro, cuja cerimônia será realizada em Los Angeles. É a primeira vez que um filme brasileiro tem três indicações: Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Drama.
Os vencedores do Critics Choice Awards nas principais categorias foram:
- Melhor Filme: Uma Batalha Após a Outra
- Melhor Ator: Timothée Chalamet, Marty Supreme
- Melhor Atriz: Jessie Buckley, Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Melhor Filme em Língua Estrangeira: O Agente Secreto
- Melhor Diretor: Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra
- Melhor Série de Drama: The Pitt
- Melhor Atriz em Série de Drama: Rhea Seehorn, Pluribus
- Melhor Ator em Série de Drama: Noah Wyle, The Pitt
- Melhor Atriz Coadjuvante: Amy Madigan, A Hora do Mal
- Melhor Ator Coadjuvante: Jacob Elordi, Frankenstein
- Melhor Ator em Série de Drama: Tramell Tillman, Ruptura
- Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama: Katherine LaNasa, The Pitt
- Melhor Série de Comédia: O Estúdio
- Melhor Atriz em Série de Comédia: Jean Smart, Hacks
- Melhor Ator em Série de Comédia: Seth Rogen, O Estúdio
- Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia: Ike Barinholtz, O Estúdio
- Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia: Janelle James, Abbott Elementary
