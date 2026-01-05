Wagner Moura perde prêmio de Melhor Ator para Timothée Chalamet, mas 'Agente Secreto' leva Melhor Filme Estrangeiro no Critics Choice Awards

Premiação é considerada um dos "termômetros" para o Oscar — cujos indicados serão anunciados no fim do mês.

Concorriam junto com o filme de Kleber Mendonça Filho as obras Foi apenas um acidente, A garota canhota, No other choice, Sirat e Belén.

O filme brasileiro O Agente Secreto venceu o Critics Choice Awards 2006 na categoria de Melhor Filme em Língua Estrangeira. A premiação aconteceu na noite de domingo (4/1).

Wagner Moura, protagonista do filme brasileiro, concorria na categoria de Melhor Ator, mas perdeu para Timothée Chalamet, de Marty Supreme. Concorriam também ao mesmo prêmio os atores Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Joel Edgerton (Sonhos de Trem), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores).

Moura concorria também na categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie ou Filme para Televisão com Ladrões de Drogas, mas perdeu para Owen Cooper de Adolescência.

O Critics Choice é uma premiação da Associação dos Críticos de Cinema (BFCA) dos Estados Unidos — e um dos prêmios que antecede o Oscar, o principal do cinema americano. Os concorrentes ao Oscar serão anunciados no dia 22 de janeiro, e a premiação acontece em 15 de março.

Reuters Timothée Chalamet venceu prêmio de Melhor Ator pelo filme Marty Supreme

No próximo domingo, O Agente Secreto e Wagner Moura concorrem no Globo de Ouro, cuja cerimônia será realizada em Los Angeles. É a primeira vez que um filme brasileiro tem três indicações: Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não-Inglesa e Melhor Ator em Drama.