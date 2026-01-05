Por que sempre temos espaço para uma sobremesa, segundo anatomista

AFP via Getty Images Você se afasta da mesa depois do almoço de Natal, satisfeito com o excelente banquete. Você realmente não conseguiria comer mais nada – exceto, talvez, um pouco de pudim.

De alguma forma, não importa o quanto você tenha comido, sempre parece haver espaço para a sobremesa. Por quê? O que há em algo doce que nos tenta a dizer "vamos nessa", mesmo quando cheios? Os japoneses capturam isso perfeitamente com a palavra betsubara, que significa "estômago separado". Anatomicamente falando, não existe um compartimento extra, mas a sensação de ainda ter espaço para o pudim é tão comum que merece uma explicação científica.

Longe de ser imaginário, esse sentimento reflete uma série de processos fisiológicos e psicológicos que, juntos, tornam a sobremesa excepcionalmente atraente, mesmo quando o prato principal parece ter nos levado ao limite da saciedade. Um bom ponto de partida é o próprio estômago. Muitas pessoas o imaginam como um saco de tamanho fixo que se enche constantemente até não poder mais, como se mais uma garfada o fizesse transbordar. Na realidade, o estômago é projetado para se expandir e se adaptar.

Ao começarmos a comer, o estômago passa por um processo de "acomodação gástrica": a musculatura lisa relaxa, criando capacidade extra sem um grande aumento de pressão. Crucialmente, alimentos macios e doces exigem muito pouca digestão mecânica. Um prato principal pesado pode fazer o estômago se sentir distendido, mas uma sobremesa leve, como sorvete ou mousse, mal exige esforço do estômago, permitindo que ele relaxe ainda mais para criar espaço.

Getty Images Os japoneses têm uma palavra para descrever a capacidade de acomodar a sobremesa após uma refeição farta Fome hedônica Grande parte do impulso para comer pudim vem do cérebro, especificamente das vias neurais envolvidas na recompensa e no prazer. O apetite não é governado apenas pela fome física. Existe também a "fome hedônica", o desejo de comer porque algo é prazeroso ou reconfortante. Alimentos doces são particularmente potentes nesse aspecto. Eles ativam o sistema dopaminérgico mesolímbico do cérebro, aumentando a motivação para comer e enfraquecendo temporariamente os sinais de saciedade.