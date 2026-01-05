Na crise da Venezuela, Brasil é mais forte frente a Trump do que outros países da região, diz Ian Bremmer

Getty Images Ian Bremmer é cientista político e fundador do grupo Eurasia O Brasil está em uma posição melhor do que outros países da América Latina para lidar com a nova política agressiva dos Estados Unidos para a região, avalia o cientista político Ian Bremmer, fundador da consultoria de risco Eurasia Group. No sábado (3/1), o governo de Donald Trump bombardeou a Venezuela e capturou o presidente Nicolás Maduro, além de fazer ameaças a Cuba, México e Colômbia na sequência, disseminando apreensão entre governos latino-americanos.

Em resposta a uma pergunta da BBC News Brasil em uma coletiva de imprensa, Bremmer destacou que o país não tem "problemas de segurança nacional" com os Estados Unidos. Já na área comercial, o governo brasileiro conseguiu um recuo de Trump sem fazer concessões, lembrou o analista, citando a retirada de boa parte das tarifas extras impostas aos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos, algo que impactava negativamente o bolso dos consumidores americanos, trazendo riscos para a popularidade do republicano. "O Brasil está, na verdade, em uma posição mais forte", disse Bremmer, após apresentar o relatório anual da Eurasia sobre riscos globais. "Se o Brasil tivesse um problema de segurança nacional com os Estados Unidos, seria outra história, mas isso não é realmente um componente dessas conversas, que são esmagadoramente sobre comércio."

Segundo Bremmer, o Brasil sente uma pressão "muito menor" da chamada doutrina Donroe do que outros países da região. Doutrina Donroe é o nome que está sendo dado para uma releitura da doutrina Monroe sob Trump. Essa doutrina, apresentada em 1823 pelo presidente James Monroe (1817-1825) ao Congresso dos Estados Unidos, tinha como lema "América para os americanos" e repudiava colonizações europeias no continente. Na prática, dizem estudiosos, tratava a América Latina como "quintal" dos Estados Unidos.

O fundador da Eurasia lembrou ainda que Trump retirou as tarifas sobre o Brasil sem ter conseguido recuos do governo brasileiro ou do Poder Judiciário quanto à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e na regulação das redes sociais, questões apresentadas pelo governo americano para justificar as sanções. AFP via Getty Images Trump e Lula, em encontro na Malásia para negociar Tarifas em outubro No entanto, Bolsonaro está preso cumprindo pena de 27 anos de prisão, e a regulação de plataformas continua na agenda do governo. "Os brasileiros não recuaram nem nisso [condenação de Bolsonaro] nem na questão das redes sociais. E Trump recuou, porque ele quer um acordo, já que a economia está mais desafiadora", resumiu Bremmer.