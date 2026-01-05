Imagens de satélite mostram estragos em complexo militar em Caracas após ação dos EUA

Novas imagens de satélite capturadas pela empresa Vantor e analisadas pelo BBC Verify, serviço de verificação da BBC, mostram danos a uma série de edificações em um importante complexo militar de Carcas após a ação americana na madrugada do sábado (03/01). As imagens permitem comparar a situação do Forte Tiuna entre o dia 22 de dezembro e o sábado.

Ao menos seis estruturas dentro do complexo parecem ter sofrido danos extensos. Em uma das imagens, que mostra o lado norte do complexo, é possível ver fumaça saindo de uma grande estrutura com telhado vermelho, com três edificações próximas mais ao sul totalmente destruídas. Maduro chega a Nova York após Trump dizer que EUA irão controlar Venezuela Outra imagem, que mostra o lado oeste do complexo, indica danos a dois edifícios, com fumaça negra saindo do local. Você pode conferir nas imagens abaixo.