Havana diz que 32 cubanos, incluindo militares, foram mortos em ataque dos EUA na Venezuela

Reuters Veículo destruído nos ataques dos EUA na Venezuela O governo de Cuba informou que 32 de seus cidadãos morreram nos ataques realizados por forças dos Estados Unidos na Venezuela na madrugada de sábado (3/1), que resultaram na detenção do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores. "Como resultado do ataque criminoso perpetrado pelo governo dos Estados Unidos contra a irmã República Bolivariana da Venezuela, (…) perderam a vida em ações combativas 32 cubanos, que cumpriam missões em representação das Forças Armadas Revolucionárias e do Ministério do Interior, a pedido de órgãos homólogos do país sul-americano", afirmou o governo do presidente Miguel Díaz-Canel, segundo o veículo oficial Cubadebate.

"Fiéis às suas responsabilidades com a segurança e a defesa, nossos compatriotas cumpriram de forma digna e heroica o seu dever e tombaram, após firme resistência, em combate direto contra os atacantes ou em consequência dos bombardeios às instalações", disse o governo cubano. Díaz-Canel decretou dois dias de luto pela morte de seus compatriotas durante a operação americana que culminou com a transferência de Maduro e de sua esposa para Nova York, onde eles deverão comparecer nesta segunda-feira diante de um juiz para responder a acusações de "narcoterrorismo". Antes de a notícia ser divulgada, o ministro da Defesa da Venezuela, o general Vladimir Padrino López, havia informado que a maioria dos escoltas e guarda-costas que protegiam Maduro foi "assassinada a sangue frio" por militares americanos que capturaram o governante venezuelano e sua esposa. "A Força Armada Nacional Bolivariana rejeita de forma contundente o covarde sequestro do cidadão Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional da República, nosso comandante em chefe, e de sua esposa (…) fato perpetrado ontem, sábado, 3 de janeiro, depois de que grande parte de sua equipe de segurança — soldados, soldadas e cidadãos inocentes — foi assassinada a sangue frio", disse Padrino em um pronunciamento transmitido obrigatoriamente por todas as emissoras de televisão e rádio do país.

No entanto, Padrino López não apresentou nenhum número de mortos ou feridos em decorrência dos bombardeios lançados pelos Estados Unidos contra instalações militares e governamentais venezuelanas em Caracas e em pelo menos três Estados do país. Quase 48 horas após os ataques — sem precedentes nas últimas décadas na América Latina —, o único balanço oficial de mortos conhecido é o divulgado pelo governo de Cuba. Ainda assim, meios de comunicação locais, como o jornal Tal Cual, de Caracas, relataram no sábado ao menos 25 mortes, sendo 15 delas atribuídas ao Batalhão de Segurança Presidencial nº 6, unidade responsável pela proteção do presidente venezuelano e de sua família.

O jornal americano The New York Times, por sua vez, afirmou que o número de vítimas chegaria a 80, citando autoridades venezuelanas que pediram anonimato. A BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, tentou, sem sucesso, obter informações junto ao Ministério Público e a outros órgãos governamentais. Pedro Mattey/Anadolu via Getty Images O porto de La Guaira, a menos de uma hora de Caracas na estrada, foi parcialmente danificado pelos ataques dos EUA 'Agressão brutal' Padrino López aproveitou seu pronunciamento para denunciar não apenas a "brutal agressão militar contra a nossa soberania" perpetrada por Washington, mas também o "sequestro" de Maduro e de sua esposa.