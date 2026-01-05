EUA 'governarem' a Venezuela não tem respaldo legal, a era das tutelas terminou com a descolonização, diz professora de Oxford

Donald Trump/Truth Social Trump supervisionou pessoalmente a operação a partir de uma sala em sua residência na Flórida A operação militar dos Estados Unidos que levou à prisão do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, neste sábado (3/1) cria um precedente que pode remodelar as normas de segurança global e reacender, na América Latina, temores de mudanças de regime impostas por outros países. A avaliação é da professora Annette Idler, professora associada de Segurança Global da Blavatnik School of Government, da Universidade de Oxford, em entrevista à BBC News Brasil neste domingo (4/1).

O presidente dos EUA, Donald Trump, descreveu a ação militar que resultou na detenção de Maduro e de sua esposa como "um dos ataques mais precisos" da história do país. Ele afirmou ainda que os Estados Unidos irão governar a Venezuela até que uma "transição segura, adequada e criteriosa" seja concluída. Em nota conjunta divulgada neste domingo (04/1), Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e Espanha criticaram a "gravidade dos eventos ocorridos na Venezuela" e afirmaram que as ações "criam um precedente extremamente perigoso para a paz, para a segurança regional e colocam a população civil em risco". Segundo Idler, a operação representa um afastamento drástico da política adotada pelos Estados Unidos nos últimos anos e sinaliza um possível retorno a ações intervencionistas, com potencial para desfazer esforços internacionais voltados a restringir o uso da força.

A especialista afirma ainda que um controle da Venezuela pelos EUA implica uma forma de ocupação ou tutela que não tem fundamento no direito internacional contemporâneo. "A era dos protetorados e das tutelas terminou com a descolonização", avalia. Leia a seguir a entrevista.

Arquivo pessoal A professora Annette Idler, da Blavatnik School of Government, da Universidade de Oxford BBC News Brasil - Quais consequências, legais ou diplomáticas, poderiam surgir desta operação? Annette Idler - Esta operação parece violar o artigo da Carta da ONU que proíbe a ameaça ou o uso da força contra a integridade territorial ou a independência política de qualquer Estado, exceto em legítima defesa ou com autorização do Conselho de Segurança da ONU – nenhuma das quais se aplica neste caso. Diplomaticamente, a forte condenação de países como Rússia, China, Irã, Cuba, Brasil e Colômbia sinaliza uma perigosa internacionalização, enquanto até mesmo parceiros europeus apelam à desescalada e ao respeito pelo direito internacional.

O precedente estabelecido aqui poderá remodelar fundamentalmente as normas de segurança global e, na América Latina, reacender temores profundamente enraizados de mudanças de regime impostas externamente. BBC News Brasil - Esta operação marca uma mudança na abordagem dos EUA em relação ao uso da força no exterior ou é um episódio isolado? Annette Idler - Isso representa uma escalada extraordinária: a captura de um presidente latino-americano em exercício (mesmo que considerado ilegítimo) após ataques militares contra uma nação soberana.