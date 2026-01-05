Depois de ameaçar Colômbia, Trump volta a falar em anexar a Groenlândia

Joe Raedle/Getty Images Após ameaças em relação à Colômbia e a Cuba, Donald Trump voltou a propor a anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos. "Precisamos da Groenlândia do ponto de vista da segurança nacional", disse o presidente dos Estados Unidos, em declarações à imprensa.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens Frederik Nielsen, respondeu às declarações do republicano descrevendo a anexação como uma "fantasia". "Já chega", disse Nielsen. "Chega de pressão. Chega de insinuações. Chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo. Estamos abertos a discussões. Mas isto deve acontecer pelos canais adequados e com respeito pelo direito internacional." A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, já havia afirmado que os "EUA não têm o direito de anexar nenhuma das três nações do reino dinamarquês". Frederiksen acrescentou que a Dinamarca, "e, portanto, a Groenlândia", era membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e abrangida pela garantia de segurança da aliança, e afirmou que um acordo de defesa que concedia aos EUA acesso à ilha já estava em vigor.

A primeira-ministra dinamarquesa divulgou sua declaração depois que Katie Miller — esposa de um dos principais assessores de Trump, Stephen Miller — publicou nas redes sociais um mapa da Groenlândia com as cores da bandeira americana e a palavra "EM BREVE". O embaixador dinamarquês nos EUA respondeu à publicação, feita por Miller — uma podcaster de direita e ex-assessora de Trump durante seu primeiro mandato — com um "lembrete amigável" de que os dois países eram aliados e dizendo que a Dinamarca esperava respeito por sua integridade territorial. A discussão sobre o futuro da Groenlândia surge na sequência da grande ação militar contra a Venezuela no sábado (3/1), que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro e sua esposa, que foram levados para Nova York.

Após a operação, Trump afirmou que os EUA "governariam" a Venezuela e que as empresas petrolíferas americanas "começariam a gerar lucro para o país". O líder americano e integrantes do seu governo também fizeram ameças à Colômbia e Cuba. A bordo do Air Force One, avião presidencial dos EUA, o presidente americano foi questionado por jornalistas se os EUA iriam realizar uma operação militar contra a Colômbia. Trump então respondeu: "Para mim, parece uma boa ideia."