De estrada de dinossauros à origem do fogo, as descobertas mais sensacionais de 2025

MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DA UNIVERSIDADE DE OXFORD Pegada de Megalossauro encontrada em uma pedreira em Oxfordshire, na Inglaterra De pegadas gigantescas de dinossauros preservadas em pedra a um desfile espetacular de planetas, a Ciência em 2025 proporcionou momentos verdadeiramente deslumbrantes. Revisitamos pontos de virada na história humana, desde as primeiras evidências de produção de fogo até novas perspectivas sobre como os humanos formam laços duradouros.

O mundo natural também continuou a nos surpreender. Chimpanzés selvagens foram filmados usando plantas como remédio, enquanto poeira lunar, descrita por cientistas como mais rara do que ouro, chegou ao Reino Unido para estudo. Nem todas as histórias, porém, trouxeram boas notícias. Um iceberg gigante à deriva em direção a uma ilha remota ameaçou a vida selvagem, lembrando-nos de que a ciência é tão vital para detectar perigos quanto para fazer descobertas. Pegadas jurássicas gigantescas foram descobertas PA Media Essas pegadas foram feitas há 166 milhões de anos, quando um dinossauro caminhou sobre uma lagoa Uma pedreira em Oxfordshire, no sudeste da Inglaterra, revelou um dos maiores sítios de pegadas de dinossauros do mundo, com cerca de 200 pegadas enormes deixadas há 166 milhões de anos. As pegadas capturam os movimentos de dois dinossauros muito diferentes: um saurópode de pescoço comprido, que se acredita ser um Cetiosaurus, e o carnívoro bípede Megalosaurus.

Algumas das trilhas se estendem por até 150 metros, e os pesquisadores acreditam que elas podem ir ainda mais longe, já que apenas parte da pedreira foi escavada. Humanos dominaram o fogo há 400 mil anos Jodi Lai/BBC Criar fogo à vontade foi um dos principais impulsionadores de um ciclo evolutivo virtuoso e acelerado Em um sítio arqueológico na vila de Barnham, no condado de Suffolk, ao leste da Inglaterra, pesquisadores descobriram evidências notáveis — e as mais antigas conhecidas — de fogo feito pelo homem, datando de cerca de 400 mil anos atrás. A descoberta antecipa a origem da produção de fogo em mais de 350 mil anos e marca um momento decisivo na evolução humana.

A capacidade de criar fogo transformou a vida cotidiana, proporcionando calor, permitindo o cozimento de alimentos e o desenvolvimento cerebral, libertando os primeiros humanos para pensar, planejar e inovar. Leia a reportagem completa sobre a descoberta que mudou a história do fogo como a conhecemos. Humanos se destacam na monogamia GOVERNO DA CALIFÓRNIA O rato-do-campo da Califórnia é 100% monogâmico, formando laços inseparáveis para toda a vida Nós, humanos, podemos nos considerar únicos em termos românticos, mas pesquisas comparando o comportamento de formação de casais entre espécies sugerem o contrário.