Como é prisão onde Maduro está detido em Nova York: 'Inferno na Terra'

Adam Gray/Getty Images A vigilância no MDC do Brooklyn é rigorosa e foi reforçada nas últimas horas Advogados americanos já a descreveram como "o inferno na Terra", e há juízes que se recusaram a enviar condenados para lá. É nessa prisão, no Brooklyn (Nova York, EUA), que o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro está detido. Horas após ser capturado em Caracas (capital da Venezuela) por militares dos Estados Unidos (03/01), em uma operação sem precedentes nas últimas décadas na América Latina, o ex-governante foi levado por via aérea ao navio USS Iwo Jima, transferido em seguida para a Base Naval de Guantánamo (Cuba) e, por fim, em outro avião, para Nova York.

"Good night quer dizer 'buenas noches' [boa noite], não é? Good night! Happy New Year (Boa noite! Feliz Ano Novo!, em tradução livre)!", diz Maduro em um dos primeiros vídeos gravados após sua chegada à "Big Apple" (Grande Maçã, um dos apelidos dados a Nova York). Nas imagens, ele aparece algemado e escoltado por dois agentes antidrogas, vestindo um casaco esportivo, um gorro preto e calçando sandálias com meias. O herdeiro político do falecido Hugo Chávez (1954-2013) passou pela sede da DEA (agência antidrogas dos EUA) antes de ser levado a uma cela do Centro de Detenção Metropolitano (MDC, na sigla em inglês), no Brooklyn, onde deve permanecer enquanto responde às acusações de tráfico de drogas e narcoterrorismo apresentadas pela Justiça dos Estados Unidos. Cilia Flores, esposa de Maduro, também está detida no mesmo local. A seguir, contamos como é essa prisão e quais outros detentos conhecidos já passaram por suas celas.

Reuters Nicolás Maduro foi detido em uma prisão que advogados descrevem como "o inferno na Terra" Uma prisão vertical O MDC onde Maduro está detido é um grande edifício de concreto e aço com vários andares, localizado no bairro do Brooklyn, a poucos metros do porto de Nova York e a cerca de cinco quilômetros da Quinta Avenida, do Central Park e de outras atrações conhecidas da cidade. A prisão, inaugurada no início da década de 1990 com o objetivo de combater a superlotação carcerária que afetava a cidade, ocupa a área onde antes funcionavam instalações de armazenamento e distribuição de mercadorias que chegavam ou partiam em navios que atracavam no terminal marítimo. Embora seu propósito seja abrigar presos de ambos os sexos que aguardam julgamento nos tribunais de Manhattan e do Brooklyn, o MDC também é usado para encarcerar condenados que cumprem penas de curta duração, segundo informações do site do Departamento Federal de Prisões (BOP, na sigla em inglês).

Atualmente, é a única unidade operada pelo BOP em Nova York. Em 2021, o órgão fechou uma prisão semelhante localizada em Manhattan, após o suicídio, em 2019, do empresário dos EUA Jeffrey Epstein, então acusado de prostituição e tráfico de pessoas. O presídio fica entre as sedes da Promotoria e de dois tribunais federais e conta com corredores internos que as conectam, o que permite o deslocamento dos acusados sem exposição pública. O complexo é cercado por barricadas de aço e câmeras com capacidade de captar imagens a longa distância. Nas últimas horas, a vigilância externa foi reforçada.

Apesar do seu formato vertical, o centro possui áreas para a prática de atividades esportivas ao ar livre, além de unidades médicas e até uma biblioteca, informou a PBS, rede de televisão pública americana. Embora não haja informações oficiais, a mídia local e internacional afirma que as celas têm apenas poucos metros de comprimento e que os detentos passam a maior parte do dia nelas. BBC 'O inferno na Terra' Problemas como superlotação, insalubridade e violência, comuns em muitas prisões da América Latina, inclusive em centros de detenção venezuelanos, também são recorrentes no MDC do Brooklyn.