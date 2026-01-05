As 10 cidades mais quentes do Brasil em meio à onda de calor com alerta de 'grande perigo'

Getty Centro de São Paulo, uma das cidades afetadas por onda de calor. Segue válido até as 18h desta terça-feira (30/12) um alerta de "grande perigo" do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a onda de calor que tem atingido especialmente o centro-sul do Brasil. O alerta - em vigor para áreas de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo - significa que os termômetros podem marcar 5ºC acima da média para dezembro durante cinco dias ou mais nessas regiões.

A onda de calor começou no dia 22 de dezembro diante da combinação de fatores atmosféricos típicos do verão, mas intensificada neste fim de mês. O fenômeno é classificado assim pelos meteorologistas quando as temperaturas ficam significativamente acima da média por vários dias consecutivos. O que chama atenção neste episódio não é apenas o calor pontual de uma tarde específica, mas a sua continuidade. Diferentemente de picos isolados, comuns no verão, a atual configuração atmosférica favorece dias sucessivos de temperaturas altas, inclusive durante a noite e a madrugada, o que dificulta a recuperação do corpo humano e aumenta o desconforto térmico.

Segundo os dados consolidados do Inmet no domingo (28/12), das 10 cidades mais quentes do Brasil naquele dia, quatro estão na faixa do alerta de "grande perigo" no Sudeste do Brasil. As outras seis são cidades do sertão do Nordeste, região tradicionalmente quente nessa época do ano. Essas foram as maiores temperaturas do país no domingo: 1º - Três Rios (RJ) - 39.1ºC

2º - Caicó (RN) - 38.8 ºC

3º - Alegre (ES) - 38.5ºC

3º - Coronel Pacheco (MG) - 38.5ºC

3º - Pão de Açúcar (AL) - 38.5ºC

6º - Cambuci (RJ) - 38.4ºC

7º - Ibimirim (PE) - 38.3ºC

8º - Ibotirama (BA) - 38.2ºC

8º - Morada Nova (CE) 38.2ºC

8º - Salgueiro (PE) - 38.2ºC A 125 km do Rio de Janeiro, Três Rios tem cerca de 80 mil habitantes. A cidade fica numa área de vale, o que dificulta a circulação de ventos e faz o ar quente "ficar preso". Já Caicó está no coração do semiárido potiguar, longe do mar, com muito sol e pouca chuva.

Já na segunda-feira (29/12), a lista das cidades mais quentes teve algumas alterações, com a entrada de Aragarças, em Goiás, em primeiro lugar. A cidade de quase 20 mil habitantes fica na divisa com Mato Grosso e já figurou no topo do calor em outros momentos de 2025. Estas foram as cidades mais quentes na segunda: 1º - Aragarças (GO) - 39.2ºC

2º - Pão de Açúcar (AL)- 39.2ºC

2º - Três Rios (RJ) - 39.2 ºC

4º - Barra (BA) - 38.9ºC

5º - Coronel Pacheco (MG) - 38.7ºC

5º - Marilândia (ES) - 38.7ºC

5º - Piranhas (AL) - 38.7ºC

8º - Ibotirama (BA) - 38.6ºC

9º - Araçuaí (MG) - 38.5ºC

10º - Cambuci (RJ) - 38.3ºC A causa da onda de calor Inmet Mapa do Inmet mostra região com alerta emitido de "grande perigo" devido à onda de calor até terça A explicação central da onda de calor atual está na atuação de uma massa de ar quente e seco que se estabeleceu sobre o Centro-Sul do país. Esse sistema é reforçado pela Alta Subtropical do Atlântico Sul, um grande sistema de alta pressão que, neste momento, funciona como um bloqueio atmosférico.

Na prática, ele impede o avanço de frentes frias e de áreas de chuva mais organizadas, mantendo o ar quente "preso" sobre a região por vários dias. Com menos nuvens e pouca circulação de sistemas de instabilidade, o solo recebe mais radiação solar durante o dia e perde menos calor à noite. O resultado são tardes muito quentes e madrugadas igualmente abafadas, um padrão clássico de onda de calor. Esse tipo de bloqueio também ajuda a explicar por que as chuvas, quando ocorrem, são isoladas e de curta duração, insuficientes para aliviar o calor de forma mais ampla.