2026 começa: o que é o tempo e o quanto é verdadeira a crença de que só existe o presente?

A mudança de ano nos lembra da passagem implacável do tempo. Mas você já parou para pensar no que é o tempo de verdade, além do que os relógios e calendários nos dizem?

Mas você já parou para pensar no que é o tempo, além do que nos dizem relógios e calendários?

2026 já tomou o lugar de 2025 — mais uma mudança de calendário que nos lembra da implacável passagem do tempo.

Getty O que é realmente o tempo?

Consideramos o passado como algo que deixou de existir e está se afastando de nós rumo ao esquecimento, embora parte dele permaneça em nossas memórias.

Sentimos que o presente é tudo o que existe, mas ele é efêmero, desaparecendo a cada segundo que passa.

Ou seja: um futuro que se torna presente e um presente que se transforma em passado.

Reflita um pouco. Em nossa experiência como seres humanos, percebemos o tempo como uma sequência de eventos.

Prepare-se, porque o que a física clássica e a atual dizem sobre isso pode causar perplexidade, já que colocam em questão algumas das crenças mais difundidas sobre o tempo.

Mas o que há de verdade em tudo isso? O tempo é algo real ou uma mera ilusão? Ou uma mistura dos dois?

E acreditamos que o futuro é algo potencial que ainda não aconteceu e promete caminhos alternativos.

O tempo é relativo, explica Ghag: se dilata à medida que um corpo se move mais rápido em relação a outros.

"Mas há consenso em aceitar o que a teoria da relatividade de Albert Einstein afirma. Ela apresenta um universo onde espaço e tempo são inseparáveis ​​e se influenciam mutuamente, e onde os fenômenos são percebidos de forma diferente, dependendo do estado de movimento do observador", explica Ghag à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC).

Chamkaur Ghag, renomado astrofísico da University College London (UCL), afirma que os físicos ainda não chegaram a um acordo sobre o que é o tempo.

No filme Interestelar (2014), de Christopher Nolan, há uma cena que ilustra isso bem: o protagonista desce a um planeta sujeito a uma gravidade intensa devido à sua proximidade com um buraco negro.

Segundo Einstein, o tempo também passa mais lentamente quando um corpo experimenta uma força gravitacional maior.

Assim, quanto mais próximo um objeto (ou um indivíduo) chega da velocidade da luz, mais perceptível se torna a desaceleração do tempo.

Quando ele retorna à nave principal depois do que lhe parece pouco mais de uma hora, encontra um tripulante para quem se passaram 23 anos.

A dilatação do tempo foi verificada experimentalmente nas últimas décadas usando relógios atômicos ultraprecisos e modernos aceleradores de partículas.

Isso foi corroborado pela detecção de ondas gravitacionais geradas por distorções no espaço-tempo.

São vários os triunfos para as ideias de Einstein.

"Outro princípio aceito pelos físicos é que o tempo avança e nunca retrocede", diz Ghag.

No entanto, uma nova — e controversa — corrente na física, conhecida como teoria pós-quântica da gravidade clássica, adiciona ainda mais complexidade à noção de tempo, imbuindo-a de um grau de aleatoriedade.

De acordo com essa teoria, a passagem do tempo pode oscilar aleatoriamente em certas partes do universo, explica Jonathan Oppenheim, pesquisador do Instituto de Ciência e Tecnologia Quântica da UCL e defensor dessa teoria revolucionária.

"Essas flutuações ocorrem devido à interação entre o mundo quântico, que tem um comportamento estranho e imprevisível, e a estrutura do espaço-tempo, que é governada por regras previsíveis", esclarece Oppenheim à BBC News Mundo.

Isso explicaria curiosidades do nosso cosmos, como que uma partícula possa estar em dois lugares ao mesmo tempo ou estar conectada a outra partícula a milhões de anos-luz de distância.

Uma ilusão?

Getty Images O movimento dos corpos e a força da gravidade não afetam apenas o espaço: podem fazer com que o tempo passe mais rápido ou mais devagar

Mas será que o tempo é mais do que tempo relativo com um toque de acaso?

No livro Uma Breve História do Tempo, o renomado físico britânico Stephen Hawking mencionou a existência do "tempo psicológico".

Segundo Chamkaur Ghag, do University College London, isso se refere à forma como nosso cérebro processa a relatividade temporal.

"Por alguma razão que a neurociência ainda não explicou, uma parte da nossa psique interpreta o fluxo do tempo em termos de passado, presente e futuro."

"Estamos presos a um cérebro limitado que entende algo tão complexo quanto o tempo dessa maneira... O que podemos fazer? Este é um campo de estudo fascinante com muito mais a explorar", afirma o físico.

A questão, então, passa a ser: como funcionam no universo as categorias que conhecemos como passado, presente e futuro?

Um lugar para o passado

Uma das noções mais intrigantes é a de que, em teoria, nosso passado continua a existir em algum lugar do universo.

"Como espaço e tempo são inseparáveis ​​e interagem, cada evento em nossas vidas ocorre em um espaço-tempo diferente, mesmo que aconteça no que acreditamos ser o mesmo lugar", explica Ghag.

"É como se nossa existência fosse uma sucessão de instantâneos."

Para ajudar você a entender, caro leitor, pense, por exemplo, no que você está fazendo agora: lendo este texto, talvez no seu celular.

Mas o seu "eu" atual não ocupa mais o mesmo espaço-tempo que ocupava um segundo atrás. Aquele que você deixou para trás continua a existir em outro plano, mesmo que você não possa vê-lo.

E assim acontece a cada segundo que passa.

Ghag explica que, se soubéssemos as coordenadas exatas dos eventos do nosso passado e fosse possível viajar até esses pontos — algo altamente improvável —, poderíamos encontrar nossos "eus" do passado.

Fascinante, não é? Ou aterrorizante?

Getty O presente: nossa percepção de eventos simultâneos em um instante

Em relação ao presente, a física atual sustenta que o que chamamos de "agora" é o conjunto de eventos que, em nossa percepção humana, ocorrem simultaneamente em um dado instante.

No entanto, como o tempo pode dilatar, passar em ritmos distintos para diferentes observadores e até mesmo apresentar oscilações aleatórias, também é possível que o presente seja uma "duração" em vez de um momento.

Isso o tornaria um tanto menos fugaz do que pensamos.

Futuro certo ou incerto?

E quanto ao futuro, agora que um novo ano está começando? Vale a pena fazer uma lista de resoluções para os próximos 12 meses se considerarmos que o futuro depende da nossa liberdade de escolha?

Ou o futuro é predeterminado, o que invalidaria o livre-arbítrio — mas, ao mesmo tempo, facilitaria a previsão do que está por vir?

É aqui que os físicos se sentem mais desorientados quando se fala sobre o tempo.

"Alguns dizem que podemos influenciar o futuro escolhendo entre diferentes caminhos", diz Ghag.

"Mas suponha que o livre-arbítrio também estivesse sujeito à relatividade. Teoricamente, se você conhecesse todas as trajetórias possíveis das mentes e dos fenômenos, poderia prever o futuro."

Claro, isso criaria um paradoxo, como explica o físico da UCL: "O conhecimento do que vai acontecer acaba alterando o que vai acontecer."

"A verdade é que a física ainda não tem uma resposta clara sobre o que é o futuro", admite Ghag.

Entretanto, o cientista destaca que a esperança e o desejo de mudança nos seres humanos continuam a ser alimentados pela ideia de que o amanhã pode ser moldado — inclusive o ano que acabou de começar.